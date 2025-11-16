'Viên uống giảm cân 15 kg' bị yêu cầu gỡ khỏi Lazada do chưa được cấp phép

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản số 2313/ATTP-SP ngày 13/11/ 2025, gửi Công ty TNHH Thương mại Điện tử Lazada Việt Nam (địa chỉ: T19, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Center, số 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1 (cũ), TP HCM) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Ảnh chụp màn hình/Nguồn VTV

Qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm “Viên uống giảm cân 15 kg” được quảng cáo và kinh doanh trên sàn Lazada (https://www.lazada.vn/products/pdp-i2911270137-s14068023386.html?) khi chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Ngoài ra, sản phẩm này cũng đang được rao bán trên sàn Shopee với thông tin sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng”. Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh, việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm chức năng phải tuân thủ quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 43/2014/TT-BYT của Bộ Y tế. Theo đó, chỉ những sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc đã tự công bố hợp lệ mới được phép lưu hành và quảng cáo.

"Viên uống giảm cân 15kg" bị yêu cầu gỡ khỏi Lazada/ Ảnh sohuutritue.net

Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và tuân thủ pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada Việt Nam:

Rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử, chỉ cho phép kinh doanh các sản phẩm đã được công bố hợp lệ; Ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin liên quan đến sản phẩm “Viên uống giảm cân 15kg”; Thực hiện nghiêm các công văn trước đây của Cục An toàn thực phẩm liên quan đến quản lý sản phẩm thực phẩm chức năng kinh doanh trực tuyến; Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trước ngày 18/11/2025.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được công bố hợp lệ để bảo vệ sức khỏe và tránh rủi ro khi sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được cơ quan chức năng cấp phép.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương dừng kinh doanh và gỡ bỏ toàn bộ thông tin quảng cáo về sản phẩm thực phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng đang được rao bán trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) này. Do sản phẩm này chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.