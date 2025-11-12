Hà Nội

Sống Khỏe

Cảnh báo sản phẩm 'Giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng' không phép

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm "Giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng".

Bình Nguyên

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2285/ATTP-SP, ngày 11/11/2025 gửi Công ty TNHH Shopee, yêu cầu khẩn trương ngừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin sản phẩm thực phẩm chức năng không được cấp phép lưu hành.

Cụ thể, qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm đã phát hiện sản phẩm "Giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng" đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn Shopee, tại địa chỉ:

https://shopee.vn/product/434577255/22040940987?d_id=65c73&uls_trackid=544lonf0015c&utm_content=2jBt8SWRX38hJ3JRwSSgedboowMH

Sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại HKK, địa chỉ tầng 7 số 69, đường Nguyễn Huy Quang, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (cũ), thành phố Hà Nội.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm này.

Hình ảnh sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng được kinh doanh trên Shopee. Ảnh chụp màn hình/ nguồn nhandan.vn
Hình ảnh sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng được kinh doanh trên Shopee. Ảnh chụp màn hình/ nguồn nhandan.vn

Cục nhấn mạnh, việc kinh doanh thực phẩm chức năng phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật an toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Cục đã yêu cầu Công ty TNHH Shopee thực hiện 4 điểm sau: Ngừng kinh doanh và gỡ bỏ ngay lập tức thông tin về sản phẩm "Giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng" nêu trên; Khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng; Chỉ được kinh doanh các sản phẩm đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 17/11/2025.

Cục An toàn thực phẩm cũng nhắc nhở Shopee nghiêm túc thực hiện các công văn trước đó của Cục ban hành trong năm 2024 và 2025 liên quan đến quản lý thực phẩm chức năng trên sàn giao dịch điện tử.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee gỡ bỏ thông tin về thực phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng đang được kinh doanh trên sàn này. Ảnh PLO
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee gỡ bỏ thông tin về thực phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng đang được kinh doanh trên sàn này. Ảnh PLO

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đã chuyển thông tin đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và thực hiện đúng quy định pháp luật, Cục An toàn thực phẩm đã gửi công văn đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo cho các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là Shopee, ngừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin quảng cáo sản phẩm vi phạm, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh, việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên các nền tảng thương mại điện tử là cần thiết nhằm ngăn chặn các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được cấp phép lưu hành, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm "Giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng" và báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.

