Sống Khỏe

Cứu sống bé 2 tháng tuổi ở Phú Thọ viêm phổi nặng do RSV

Bé gái 2 tháng tuổi được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ trong tình trạng viêm phổi nặng do virus RSV. Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.

Nguyễn Hinh

Tin từ Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ ngày 3/12 cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một ca bệnh suy hô hấp nặng do nhiễm virus hợp bào RSV.

Bé gái N.B.D, 2 tháng tuổi, trú tại Phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ được chuyển từ một bệnh viện tư nhân tới Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ trong đêm 28/11 trong tình trạng nguy kịch, được đặt ống nội khí quản. Bé khó thở, tím tái, suy hô hấp nặng, khò khè nhiều và xuất tiết đờm dãi.

phu-tho-cuu-song-be-2-thang-tuoi-viem-phoi-nang-do-rsv.jpg
Tình trạng sức khỏe của bệnh nhi hiện đã được cải thiện sau 5 ngày điều trị. Ảnh: BVCC

Gia đình cho biết trẻ bắt đầu ho nhẹ và chảy mũi từ ngày 23/11. Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện tư nhân nhưng không cải thiện, trẻ xuất hiện dấu hiệu suy hô hấp nên được đặt ống nội khí quản và chuyển lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, bác sĩ đánh giá đây là trường hợp nguy kịch. Trẻ được hút đờm làm thông thoáng đường thở và thở máy với chỉ số cao để xử trí suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy trẻ bị suy hô hấp nặng, viêm phổi nặng do virus hợp bào hô hấp (RSV).

Bệnh nhi được điều trị theo phác đồ gồm thở máy, kháng sinh, điều chỉnh rối loạn toan kiềm và vỗ rung hút đờm.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, ngày 1/12, trẻ được rút ống nội khí quản và chuyển sang thở oxy gọng mũi. Đến nay, sau 5 ngày điều trị, tình trạng suy hô hấp và viêm phổi cải thiện rõ rệt, trẻ tiếp tục được theo dõi sát.

Bác sĩ Nguyễn Công Minh, Khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết, RSV là tác nhân hàng đầu gây bệnh hô hấp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bệnh diễn tiến nhanh, dễ dẫn đến suy hô hấp nếu không phát hiện sớm. RSV lây mạnh vào thời điểm giao mùa, đặc biệt nguy hiểm với trẻ dưới 2 tháng tuổi, trẻ sinh non, suy dinh dưỡng hoặc có bệnh lý bẩm sinh.

Cũng theo bác sĩ Minh, virus có thể lây qua giọt bắn khi ho, hắt hơi và tồn tại nhiều giờ trên bề mặt đồ vật. Bệnh thường khởi phát với triệu chứng giống cảm lạnh nên dễ bị bỏ qua. Một số trường hợp bệnh diễn biến rầm rộ từ ngày thứ 3 với nghẹt mũi, ho tăng, khò khè, sốt cao và có thể dẫn tới suy hô hấp.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát dấu hiệu hô hấp của trẻ, đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện sốt, ho, chảy mũi, quấy khóc, và nhập viện ngay khi thấy trẻ bú kém, mệt mỏi, thở gắng sức, tím tái. Để phòng RSV, cha mẹ cần giữ vệ sinh môi trường sống, rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ chơi, hạn chế cho trẻ tới nơi đông người, tránh khói thuốc lá và đảm bảo dinh dưỡng, tiêm chủng đầy đủ.

