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[VIDEO] AI tự thực hiện toàn bộ cuộc tấn công mạng tống tiền lần đầu tiên

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[VIDEO] AI tự thực hiện toàn bộ cuộc tấn công mạng tống tiền lần đầu tiên

Lần đầu tiên trong lịch sử, AI Jadepuffer tự động tấn công, mã hóa và đòi tiền chuộc Bitc do nhóm chuyên gia Sysdig phát hiện.

Minh Quân - Hà Anh
#AI tự động tấn công mạng #Tấn công tống tiền bằng AI #Phân tích tác nhân AI Jadepuffer #An ninh mạng và mã hóa dữ liệu #Vấn đề trình duyệt không hiển thị video

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