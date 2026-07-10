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[VIDEO] Tử huyệt giám định của ngành kim cương qua bê bối GIA

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[VIDEO] Tử huyệt giám định của ngành kim cương qua bê bối GIA

Bê bối của GIA năm 2005 tại New York khiến ngành kim cương siết chặt kiểm soát, EGL cũng gặp chỉ trích về đánh giá sai chất lượng

Minh Quân - Hà Anh
#Bê bối ngành kim cương #Giám định kim cương #Sai lệch trong đánh giá #Chấn chỉnh ngành kim cương #Vai trò của GIA và EGL

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