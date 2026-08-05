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[VIDEO] Microsoft lập kỷ lục thế giới về mức tăng vốn hóa trong một phiên

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[VIDEO] Microsoft lập kỷ lục thế giới về mức tăng vốn hóa trong một phiên

Ngày 30/7, Microsoft tăng vốn hóa gần 450 tỷ USD trong một ngày, vượt Nvidia, nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng.

Minh Quân - Hà Anh
#kỷ lục tăng vốn hóa Microsoft trong một ngày #kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng #tăng trưởng giá trị cổ phiếu công nghệ #so sánh Microsoft và Nvidia #ảnh hưởng đến thị trường công nghệ toàn cầu

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