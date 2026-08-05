Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá đất vàng 1.379 tỷ đồng tại phường Ba Đình

SPOTLIGHT

[VIDEO] Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá đất vàng 1.379 tỷ đồng tại phường Ba Đình

UBND Hà Nội quyết định hủy kết quả đấu giá đất tại 18 Cao Bá Quát, phường Ba Đình sau sự cố liên quan đến Công ty TNHH Duyên Hà.

Minh Quân - Hà Anh
#hủy kết quả đấu giá đất vàng tại Hà Nội #quyết định của UBND thành phố Hà Nội #tranh chấp đất đai khu vực Ba Đình #ảnh hưởng đến thị trường bất động sản Hà Nội #vai trò của công ty đấu giá đất

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT