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[VIDEO] PNJ lỗ kỷ lục vì trích lập dự phòng 865 tỷ đồng mua lại kim cương

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[VIDEO] PNJ lỗ kỷ lục vì trích lập dự phòng 865 tỷ đồng mua lại kim cương

Hãng kim hoàn Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận quý lỗ nặng nhất lịch sử với 283 tỷ đồng, do chi phí quản lý tăng vọt gấp 5 lần.

Minh Quân - Hà Anh
#PNJ lỗ kỷ lục do trích lập dự phòng #chi phí quản lý tăng vọt #mua lại kim cương Phú Nhuận #tác động đến lợi nhuận công ty #tình hình tài chính doanh nghiệp

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