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Lùi xe trên cao tốc, nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng

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Lùi xe trên cao tốc, nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nữ lái xe bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trường Hân
#lỗi giao thông #phạt tiền #cao tốc #lùi xe #CSGT

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