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Rắn 'size khủng' rơi ra từ điều hòa khiến chủ nhà thất kinh

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Rắn 'size khủng' rơi ra từ điều hòa khiến chủ nhà thất kinh

Sau khi thấy con rắn rơi xuống khỏi điều hòa, cô gái la hét trong hoảng sợ trước khi anh trai giúp khống chế con vật.

Trường Hân
#rắn lớn #điều hòa #sự cố #chủ nhà #hoảng loạn #dịch vụ bắt rắn

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