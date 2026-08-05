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[VIDEO] Vinhomes bàn giao loạt dự án lớn, lãi hơn 52.000 tỷ đồng

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[VIDEO] Vinhomes bàn giao loạt dự án lớn, lãi hơn 52.000 tỷ đồng

Vinhomes đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 52.000 tỷ sau bàn giao dự án lớn như Sài Gòn Park, Global Gate Hạ Long và Hải Vân Bay.

Minh Quân - Hà Anh
#bàn giao dự án lớn của Vinhomes #lợi nhuận kỷ lục Vinhomes vượt 52.000 tỷ đồng #dự án Vinhomes Sài Gòn Park và Global Gate Hạ Long #thành công trong phát triển bất động sản #tác động đến thị trường bất động sản Việt Nam

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