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Giá căn hộ dọc Vành đai 2.5 leo thang khi hạ tầng tăng tốc hoàn thiện

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Giá căn hộ dọc Vành đai 2.5 leo thang khi hạ tầng tăng tốc hoàn thiện

Tuyến Vành đai 2.5 dần hoàn thiện, làm sôi động thị trường bất động sản khi nhiều dự án chung cư dọc tuyến ghi nhận mặt bằng giá mới cao hơn cùng kỳ các năm.

Trường Hân
#bất động sản #Vành đai 2.5 #căn hộ #Hà Nội #giá nhà #đầu tư

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