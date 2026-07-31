Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] TikTok Shop tăng trưởng 66%, thị phần vượt 39% chỉ sau 3 năm
TikTok Shop tăng trưởng 66% tại Việt Nam, nhanh gấp 2,5 lần tốc độ trung bình ngành. Nền tảng có kế hoạch hỗ trợ nhà bán hàng OCOP, nông sản và làng nghề.
TikTok Shop tăng trưởng 66% tại Việt Nam, nhanh gấp 2,5 lần tốc độ trung bình ngành. Nền tảng có kế hoạch hỗ trợ nhà bán hàng OCOP, nông sản và làng nghề.
TikTok Shop tăng trưởng 66% tại Việt Nam, nhanh gấp 2,5 lần tốc độ trung bình ngành. Nền tảng có kế hoạch hỗ trợ nhà bán hàng OCOP, nông sản và làng nghề.
TP.HCM ghi nhận GRDP tăng cao nhất 10 năm, quý đầu đạt 8,27%. Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục.
Chính phủ ban hành Nghị định 283, hiệu lực từ 10/9, phạt doanh nghiệp tới 75 triệu đồng nếu trả lương chậm, trả thiếu lương hoặc vi phạm giới hạn giờ làm thêm.
Dù doanh thu trái cây giảm 30%, lợi nhuận quý II của Hoàng Anh Gia Lai tăng gấp đôi nhờ được Công ty Mua bán nợ Việt Nam (Bộ Tài chính) xóa 784 tỷ đồng lãi vay.
Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 742 nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tối ưu đấu giá tài sản.
UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức tiên phong chuyển đổi xe công vụ, xe cá nhân sang xe điện nhằm thúc đẩy giao thông xanh.
Hiệp hội bất động sản TP HCM đề xuất cho chủ đầu tư nhận cọc sớm, nhưng chuyên gia cảnh báo nguy cơ bán lúa non, đẩy giá nhà.
Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính hằng tháng cho trẻ đến 36 tháng, khen thưởng xã có tỷ lệ sinh đủ hai con từ 60% và hỗ trợ gia đình sinh hai con gái.
UBND TP Hà Nội xây dựng phương án hỗ trợ người thu nhập thấp thay thế xe máy cũ gây ô nhiễm, áp dụng từ tháng 7/2026.
Nhựa Tiền Phong (NTP) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 478 tỷ đồng trong quý II, cao nhất lịch sử hơn 65 năm hoạt động.
TikTok Shop tăng trưởng 66% tại Việt Nam, nhanh gấp 2,5 lần tốc độ trung bình ngành. Nền tảng có kế hoạch hỗ trợ nhà bán hàng OCOP, nông sản và làng nghề.
TP.HCM ghi nhận GRDP tăng cao nhất 10 năm, quý đầu đạt 8,27%. Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục.
Chính phủ ban hành Nghị định 283, hiệu lực từ 10/9, phạt doanh nghiệp tới 75 triệu đồng nếu trả lương chậm, trả thiếu lương hoặc vi phạm giới hạn giờ làm thêm.
Dù doanh thu trái cây giảm 30%, lợi nhuận quý II của Hoàng Anh Gia Lai tăng gấp đôi nhờ được Công ty Mua bán nợ Việt Nam (Bộ Tài chính) xóa 784 tỷ đồng lãi vay.
Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 742 nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tối ưu đấu giá tài sản.
UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức tiên phong chuyển đổi xe công vụ, xe cá nhân sang xe điện nhằm thúc đẩy giao thông xanh.
Hiệp hội bất động sản TP HCM đề xuất cho chủ đầu tư nhận cọc sớm, nhưng chuyên gia cảnh báo nguy cơ bán lúa non, đẩy giá nhà.
Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính hằng tháng cho trẻ đến 36 tháng, khen thưởng xã có tỷ lệ sinh đủ hai con từ 60% và hỗ trợ gia đình sinh hai con gái.
UBND TP Hà Nội xây dựng phương án hỗ trợ người thu nhập thấp thay thế xe máy cũ gây ô nhiễm, áp dụng từ tháng 7/2026.
Nhựa Tiền Phong (NTP) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 478 tỷ đồng trong quý II, cao nhất lịch sử hơn 65 năm hoạt động.
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