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[SPOTLIGHT] TikTok Shop tăng trưởng 66%, thị phần vượt 39% chỉ sau 3 năm

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[SPOTLIGHT] TikTok Shop tăng trưởng 66%, thị phần vượt 39% chỉ sau 3 năm

TikTok Shop tăng trưởng 66% tại Việt Nam, nhanh gấp 2,5 lần tốc độ trung bình ngành. Nền tảng có kế hoạch hỗ trợ nhà bán hàng OCOP, nông sản và làng nghề.

Minh Quân - Hà Anh
#tăng trưởng thị trường TikTok Shop #chiếm lĩnh thị phần ngành thương mại điện tử #hỗ trợ nhà bán hàng OCOP và nông sản #phát triển nền tảng thương mại trực tuyến #tác động của TikTok đến thị trường bán lẻ

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