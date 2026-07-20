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Chính trị

Trung ương họp về công tác cán bộ, kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm

Trong ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương 3, Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Hải Ninh

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, sáng 20/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

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Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV

Trước phiên khai mạc, toàn thể đại biểu dự Hội nghị vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đoàn đại biểu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.

Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Trong phiên làm việc tại Tổ, Trung ương và các đại biểu thảo luận về Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng XIII); Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Buổi chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về các nội dung: Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; quan điểm sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

Ngày mai (21/7/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngày hội non sông:

#Hội nghị Trung ương #công tác cán bộ #kỷ luật đảng #đổi mới phát triển #đất đai

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