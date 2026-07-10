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[VIDEO] Dự án Harmony Square Hà Nội chậm bàn giao gần 5 năm, dân căng băng rôn

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[VIDEO] Dự án Harmony Square Hà Nội chậm bàn giao gần 5 năm, dân căng băng rôn

Người dân Hà Nội căng băng rôn đòi nhà sau gần 5 năm chủ đầu tư chậm bàn giao dự án Harmony Square tại Thanh Xuân.

Minh Quân - Hà Anh
#Chậm bàn giao dự án nhà ở #Cư dân kiện tụng và phản đối #Tranh chấp đất đai và quyền lợi #Dự án bất động sản Hà Nội #Hoạt động cư dân và phản kháng

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