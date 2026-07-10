Phát hiện nhiều dấu vết cung điện cổ nhà Thương ở tỉnh Hà Nam

Vật tổ hình rồng sớm nhất từng được biết đến đã được tìm thấy tại Di tích cung điện cổ của triều đại nhà Thương.

Một nhóm khảo cổ thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, do ông Từ Hồng dẫn đầu, đã phát hiện tàn tích của một cung điện tại thành phố Yển Sư, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Cung điện hình chữ nhật này có diện tích 108.000m2, rộng khoảng 300m theo trục đông – tây và dài 360m theo trục bắc – nam. Trong khuôn viên cung điện, các nhà khảo cổ đã khai quật được chín nền móng kiến trúc lớn, trong đó có hai móng nền cho thấy rõ các trục đối xứng.

Cung điện hình chữ nhật này có diện tích 108.000 mét vuông, rộng khoảng 300m theo trục đông – tây và dài 360m theo trục bắc – nam. Ảnh: @China.org.

Tàn tích cung điện này có niên đại khoảng 3.600 năm, thuộc thời kỳ nhà Thương (thế kỷ 16– thế kỷ 11 TCN), và được cho là quần thể cung điện cổ sớm nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc.

Những con đường đan cắt nhau tạo thành mạng lưới giao thông ở khu vực trung tâm của cung điện. Toàn bộ quần thể cung điện cùng hệ thống lối đi đều được bố trí một cách quy củ, cho thấy khu cung điện này có quy hoạch rõ ràng và có thể đã trở thành hình mẫu cho việc xây dựng các quần thể cung điện hoàng gia về sau.

Các di vật quan trọng khác, như dấu bánh xe và tàn tích của các xưởng chế tác đồ khảm lam ngọc, cũng đã được phát hiện. Bên cạnh việc phát hiện các dấu bánh xe nói trên, các nhà khảo cổ còn khai quật được một hiện vật hình rồng lớn bằng lam ngọc, được cho là vật tổ hình rồng sớm nhất từng được biết đến. Con rồng dài khoảng 70 cm, được ghép từ hơn 2.000 mảnh lam ngọc tinh xảo với nhiều kích cỡ khác nhau, là một cổ vật hiếm có nếu xét về quy mô, độ tinh xảo và trọng lượng.