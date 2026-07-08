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Quân sự - Thế giới

Mỹ mở cuộc tấn công mới vào Iran, Tehran phản ứng sao?

Quân đội Mỹ đã tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào Iran sáng sớm 8/7, chỉ vài giờ sau khi 3 tàu chở hàng bị tập kích ở eo biển Hormuz.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Quân đội Mỹ đã mở đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau khi 3 tàu hàng bị tập kích ở eo biển Hormuz. Diễn biến mới nhất đe dọa thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước.

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết nước này đã phát động cuộc tấn công nhằm "gây tổn thất nặng nề cho việc nhắm mục tiêu và tập kích các tàu thương mại chở người dân vô tội trên tuyến đường thủy quốc tế này".

Loạt mục tiêu ở Iran bị tấn công

Theo một quan chức Mỹ, nước này nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không, hệ thống giám sát bờ biển, tên lửa đất đối không và các địa điểm phóng tên lửa hành trình chống hạm cũng như máy bay không người lái. Quan chức này cho biết thêm, các cảng của Iran cũng đang bị nhắm mục tiêu.

Một quan chức Mỹ khác cho hay, cuộc tấn công có thể kéo dài nhiều giờ và họ dự định nhắm vào số mục tiêu nhiều gấp 8 lần so với đợt tấn công trả đũa trước đó được tiến hành vào cuối tháng 6/2026. Theo quan chức này, Iran đã không "lắng nghe", vì vậy, Mỹ quyết định "gia tăng đợt tấn công".

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về tiếng nổ ở Qeshm, Bandar Abbas và Sirik. Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Kazem Gharibabadi, cho biết trong một bài đăng trên mạng X rằng các cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm thỏa thuận tạm thời giữa hai nước.

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Các tàu thương mại ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Mỹ thu hồi quyết định cho phép Iran bán dầu

Vài giờ sau khi 3 tàu bị trúng đạn pháo, Mỹ đã thu hồi giấy phép tạm miễn trừ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết giấy phép đã bị thu hồi vì hành động của Iran ở eo biển là không thể chấp nhận được và cần phải chịu hậu quả.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc, các vụ tấn công mới nhất trên tuyến đường thủy vận chuyển nhiên liệu là nhiều nhất trong một ngày kể từ cuối tháng 4/2026. Các vụ tấn công đe dọa làm tắc nghẽn dòng chảy giao thông trong eo biển đúng lúc các quốc gia đang hy vọng khôi phục hoạt động vận chuyển bình thường và giảm bớt gánh nặng kinh tế toàn cầu do cuộc chiến gây ra.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran lên án động thái của Mỹ, tuyên bố rằng điều này vi phạm thỏa thuận tạm thời và "Chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc vi phạm cam kết này".

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Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi. Ảnh: AP/Khaled Elfiqi.

Một tàu bốc cháy, hai tàu hư hại nhẹ

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh cho biết một tàu chở dầu đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Oman thì bị trúng đạn pháo và bốc cháy. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng này bị tấn công sau khi phớt lờ các cảnh báo nhưng không trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Hai tàu còn lại bị hư hại nhẹ, nhưng không ai bị thương và cả hai đều tiếp tục hành trình, theo thông báo của cơ quan hàng hải Anh.

Thông tin chi tiết về địa điểm do cơ quan của Anh cung cấp cho thấy cả 3 vụ tấn công đều xảy ra ngoài khơi Oman hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), điều này cho thấy nhiều khả năng các tàu này đã sử dụng tuyến đường gần Oman.

Trong thời bình, 1/5 tổng lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên được giao dịch trên toàn thế giới đều đi qua eo biển Hormuz.

Qatar lên án vụ tấn công tàu chở dầu

Ông Majed Al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết tàu chở dầu Al Rekayyat của Qatar đã trở thành mục tiêu của một "vụ tấn công không thể chấp nhận được" nhằm vào hoạt động hàng hải quốc tế và an ninh năng lượng toàn cầu.

Trong một bài đăng trên mạng X, ông cho biết Qatar cho rằng Iran phải "hoàn toàn phải chịu trách nhiệm pháp lý".

Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp, một cơ quan đa quốc gia do Hải quân Mỹ giám sát, đã thông báo cho các chủ tàu hôm 2/7 rằng tuyến đường vòng qua Oman “đã được mở rộng và vẫn sẵn sàng cho tất cả phương tiện lưu thông”.

Các tàu đi về phía bắc theo tuyến đường Iran phải đăng ký với Tehran. Những tàu đi về phía nam thì làm việc với Oman và Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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