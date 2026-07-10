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[VIDEO] Hãng bay phải hoàn vé, bồi thường khi chậm chuyến từ 4 tiếng

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[VIDEO] Hãng bay phải hoàn vé, bồi thường khi chậm chuyến từ 4 tiếng

Bộ Xây dựng quy định hãng hàng không phải hoàn vé, bồi thường khi chuyến bay chậm từ 4 tiếng để bảo vệ quyền lợi hành khách.

Minh Quân - Hà Anh
#Quy định hoàn vé và bồi thường #Chính sách bồi thường chậm chuyến #Hãng hàng không và trách nhiệm #Thông tư số 48 Bộ Xây dựng #Quyền lợi hành khách

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