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[VIDEO] Bỏ nghiệm thu PCCC từ 1/7: Công trình tự chịu trách nhiệm

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[VIDEO] Bỏ nghiệm thu PCCC từ 1/7: Công trình tự chịu trách nhiệm

Từ 1/7, chủ đầu tư tự nghiệm thu PCCC, bỏ thủ tục kiểm tra. C07 và VCCI đánh giá đây là bước cải cách lớn trong lĩnh vực này.

Minh Quân - Hà Anh
#Bãi bỏ nghiệm thu PCCC #Chủ đầu tư tự nghiệm thu #Cải cách thủ tục xây dựng #Chính phủ giảm thủ tục kiểm tra #Ảnh hưởng đến quản lý an toàn

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