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Số hóa - Xe

Honda Element sắp hồi sinh - mẫu SUV cá tính "đàn em" của CR-V

Theo một số nguồn tin, Honda có thể hồi sinh mẫu xe Element vào cuối thập kỷ, với thời điểm sản xuất dự kiến bắt đầu trong quý II/2029 và mở bán vào năm 2030.

Thảo Nguyễn
Video: Honda sắp hồi sinh mẫu SUV cá tính Element.

Nếu thông tin trên trở thành hiện thực, Honda Element mới sẽ cạnh tranh trong phân khúc crossover cỡ nhỏ mang phong cách địa hình, nơi đang có sự hiện diện của các đối thủ như Ford Bronco Sport. Ra mắt lần đầu vào năm 2003, Honda Element nhanh chóng gây chú ý nhờ thiết kế khác biệt.

Mẫu xe sở hữu cửa sau mở ngược, thiết kế không cột B, sàn xe chống bám bẩn cùng khoang nội thất có thể linh hoạt biến thành không gian nghỉ ngơi. Dù không đạt được thành công lớn về doanh số và bị ngừng sản xuất sau đời xe 2011, Element vẫn duy trì được lượng người hâm mộ trung thành nhờ tính thực dụng và phong cách độc đáo.

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Honda Element sắp hồi sinh - mẫu SUV cá tính "đàn em" của CR-V.

Các bản dựng không chính thức cho thấy Honda Element thế hệ mới có thể đi theo phong cách SUV vuông vức, cứng cáp, lấy cảm hứng từ Honda Passport vừa ra mắt gần đây. Nhiều người kỳ vọng mẫu xe sẽ tiếp tục duy trì những đặc điểm nhận diện của thế hệ đầu tiên, như cửa sau mở ngược và thiết kế không cột B nhằm tối ưu khả năng sử dụng.

Hiện Honda chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về Element mới. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng mẫu SUV này sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid, phù hợp với chiến lược điện hóa mà hãng xe Nhật Bản đang theo đuổi. Trước đó, Honda từng công bố kế hoạch ra mắt 15 mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid thế hệ mới trước năm 2030. Element có thể là một trong số đó.

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Nhiều người kỳ vọng xe sẽ tiếp tục duy trì những đặc điểm nhận diện của thế hệ đầu tiên, như cửa sau mở ngược và không cột B nhằm tối ưu khả năng sử dụng.

Các chuyên gia dự đoán xe sẽ sử dụng động cơ 4 xi-lanh 1.5L hoặc 2.0L mới của Honda, đi kèm tùy chọn dẫn động bốn bánh. Theo các nguồn tin, Honda Element mới sẽ được định vị giữa HR-V và CR-V trong danh mục sản phẩm của hãng. Nhờ hệ truyền động hybrid tiêu chuẩn cùng định hướng SUV phiêu lưu, mẫu xe được dự đoán có giá khởi điểm vào khoảng 35.000 USD.

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