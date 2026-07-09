Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Thu nhập 28,6 triệu/tháng mới phải nộp thuế TNCN từ 2026
Chính phủ nâng ngưỡng thuế TNCN từ 2026, giảm trừ gia cảnh lên tới 28,6 triệu đồng/tháng cho người có người phụ thuộc.
Chính phủ nâng ngưỡng thuế TNCN từ 2026, giảm trừ gia cảnh lên tới 28,6 triệu đồng/tháng cho người có người phụ thuộc.
Chính phủ nâng ngưỡng thuế TNCN từ 2026, giảm trừ gia cảnh lên tới 28,6 triệu đồng/tháng cho người có người phụ thuộc.
Dragon Capital đánh giá cao chính sách miễn thuế chuyển nhượng cho nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ trên 2 năm cùng giảm thuế lợi tức quỹ từ 5% xuống 2,5%
Ngày 29/6, giá bạc của các doanh nghiệp kim hoàn xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2026, giảm gần 50% chỉ trong 5 tháng.
Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung nhà ở cho thuê và nhà giá phù hợp vào dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở.
Giá xăng giảm sau 6 tuần giúp niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 6 cải thiện, duy trì mức thấp hơn 13% so với trước, thúc đẩy nền kinh tế.
Dòng dầu qua Hormuz phục hồi, giá giảm nhưng nguồn cung vượt cầu gây nghịch lý cho thị trường dầu mỏ.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ban hành danh mục AI rủi ro cao trong giáo dục, y tế, ngân hàng và các lĩnh vực khác theo quyết định số 33/2026/QĐ-TTg.
Ngân hàng Thế giới sẽ dừng cho vay Trung Quốc từ 2031, hạn chế vay hai tỉ đô la. Mỹ hoan nghênh bước đi này phản ánh sự phát triển của Bắc Kinh.
Nỗi lo bị AI thay thế khiến người trẻ Mỹ bỏ đại học, chọn học nghề tại Trường Kỹ thuật Apex Manhattan với học phí 18.000 USD.
Nhà kinh tế học Nobel Robert Shiller cảnh báo nỗi sợ AI cướp việc có thể trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm, ảnh hưởng đến thị trường lao động Mỹ.
Chính phủ nâng ngưỡng thuế TNCN từ 2026, giảm trừ gia cảnh lên tới 28,6 triệu đồng/tháng cho người có người phụ thuộc.
Dragon Capital đánh giá cao chính sách miễn thuế chuyển nhượng cho nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ trên 2 năm cùng giảm thuế lợi tức quỹ từ 5% xuống 2,5%
Ngày 29/6, giá bạc của các doanh nghiệp kim hoàn xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2026, giảm gần 50% chỉ trong 5 tháng.
Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung nhà ở cho thuê và nhà giá phù hợp vào dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở.
Giá xăng giảm sau 6 tuần giúp niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 6 cải thiện, duy trì mức thấp hơn 13% so với trước, thúc đẩy nền kinh tế.
Dòng dầu qua Hormuz phục hồi, giá giảm nhưng nguồn cung vượt cầu gây nghịch lý cho thị trường dầu mỏ.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ban hành danh mục AI rủi ro cao trong giáo dục, y tế, ngân hàng và các lĩnh vực khác theo quyết định số 33/2026/QĐ-TTg.
Ngân hàng Thế giới sẽ dừng cho vay Trung Quốc từ 2031, hạn chế vay hai tỉ đô la. Mỹ hoan nghênh bước đi này phản ánh sự phát triển của Bắc Kinh.
Nỗi lo bị AI thay thế khiến người trẻ Mỹ bỏ đại học, chọn học nghề tại Trường Kỹ thuật Apex Manhattan với học phí 18.000 USD.
Nhà kinh tế học Nobel Robert Shiller cảnh báo nỗi sợ AI cướp việc có thể trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm, ảnh hưởng đến thị trường lao động Mỹ.
Chính phủ Mỹ cho phép khôi phục AI Mythos 5 cho hơn 100 tổ chức, gây tranh cãi từ FIRE và OpenAI về quyết định này.
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