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[VIDEO] Thu nhập 28,6 triệu/tháng mới phải nộp thuế TNCN từ 2026

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[VIDEO] Thu nhập 28,6 triệu/tháng mới phải nộp thuế TNCN từ 2026

Chính phủ nâng ngưỡng thuế TNCN từ 2026, giảm trừ gia cảnh lên tới 28,6 triệu đồng/tháng cho người có người phụ thuộc.

Minh Quân - Hà Anh
#Nâng ngưỡng thuế TNCN 2026 #Giảm trừ gia cảnh tăng #Chính sách thuế mới #Thu nhập chịu thuế #Nghị định 253

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