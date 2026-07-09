Hà Nội kết thúc đăng ký tuyển sinh lớp 6, phụ huynh cần lưu ý gì?

Năm học 2026-2027, Hà Nội tiếp tục tuyển sinh theo nơi cư trú đối với học sinh trên địa bàn các xã, phường. Hệ thống tuyển sinh được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và bản đồ số GIS để xác định tuyến tuyển sinh.

Theo đó, ưu tiên thứ nhất là học sinh cư trú tại địa bàn có khoảng cách đến trường gần nhất. Ưu tiên thứ hai áp dụng với học sinh ở khu vực giáp ranh nhưng có khoảng cách đến trường thuộc địa bàn khác gần hơn trường trên địa bàn cư trú.

Hôm nay (9/7) là ngày cuối cùng phụ huynh học sinh trên địa bàn Hà Nội đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, việc đăng ký được thực hiện đến 24h ngày 9/7 trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Năm học 2026-2027, Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 161.000 học sinh vào lớp 6. Thành phố tiếp tục thực hiện phương thức xét tuyển theo nơi cư trú trên địa bàn các xã, phường, đồng thời ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo trong phân tuyến, hỗ trợ công tác tuyển sinh bảo đảm khách quan, minh bạch, thuận lợi cho người dân.

Để bảo đảm mọi học sinh đủ điều kiện đều được đăng ký tuyển sinh đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã tăng cường chỉ đạo Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp và các cơ sở giáo dục chủ động rà soát tình hình học sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, kịp thời phân bổ, điều tiết học sinh phù hợp với thực tế.

Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích rõ nguyên tắc tuyển sinh, phân tuyến, phân bổ và điều tiết học sinh; không để xảy ra tình trạng hướng dẫn không thống nhất hoặc đùn đẩy trách nhiệm, gây bức xúc cho phụ huynh.

Đối với những trường hợp phát sinh theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh hoặc những trường hợp cần điều chỉnh, phân bổ, điều tiết, UBND các phường, xã sẽ xem xét trên cơ sở tình hình thực tế. Mọi thay đổi về phân bổ, điều tiết học sinh đều phải được UBND các phường, xã phê duyệt và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Phụ huynh đến trường THCS Long Biên, Hà Nội nộp hồ sơ cho con vào lớp 6.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường học chủ động phối hợp với UBND các phường, xã để thống nhất nội dung hướng dẫn, giải đáp cho phụ huynh, tránh tình trạng mỗi nơi giải thích một cách khác nhau.

Đối với học sinh từ nước ngoài về nước, từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến hoặc vì lý do khác mới có nơi cư trú trên địa bàn, các trường hướng dẫn cha mẹ học sinh làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường gần nhất nơi cư trú trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 18/7/2026.

Đối với phụ huynh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, khi đến trường nộp hồ sơ, các trường có trách nhiệm bố trí bộ phận tuyển sinh trực tiếp hỗ trợ, tiếp nhận và xác nhận hồ sơ theo đúng quy định.

Nếu phụ huynh có nhu cầu hủy kết quả đăng ký, nhà trường sẽ hướng dẫn thực hiện trực tiếp tại trường. Đơn xin hủy do gia đình tự viết và người làm đơn phải là bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp nhằm bảo đảm quyền lợi của học sinh, tránh phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại sau này.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường không tự ý giải quyết các trường hợp phát sinh vượt thẩm quyền mà phải tổng hợp, báo cáo UBND các phường, xã để xem xét, hướng dẫn xử lý theo quy định.

Việc áp dụng các mức ưu tiên như học sinh cư trú tại địa bàn, học sinh ở khu vực giáp ranh nhưng có khoảng cách đến trường thuộc địa bàn khác gần hơn trường trên địa bàn cư trú.sẽ do Ban Chỉ đạo tuyển sinh các xã, phường xem xét căn cứ tiêu chí cụ thể và chỉ tiêu còn lại.

Đối với các trường THCS tuyển sinh không theo nơi cư trú như trường công lập chất lượng cao hoặc trường tư thục, nếu số hồ sơ vượt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả học tập, rèn luyện ở tiểu học hoặc đánh giá năng lực bằng các hình thức như hỏi - đáp, viết, thuyết trình...

Riêng các trường THCS công lập chất lượng cao có tổ chức đánh giá năng lực phải hoàn thành công tác tuyển sinh chậm nhất vào ngày 12/7.

Sau ngày 18/7, những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ báo cáo cơ quan quản lý để được xem xét tuyển sinh bổ sung trong hai ngày 21-22/7.

Lưu ý những lỗi thường gặp Bên cạnh việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, phụ huynh cũng cần tránh những lỗi thường gặp khi đăng ký trực tuyến. Lỗi phổ biến nhất là không kiểm tra kỹ thông tin học sinh trước khi xác nhận, như họ tên, ngày sinh, mã học sinh, địa chỉ cư trú hoặc số điện thoại liên hệ. Nếu phát hiện sai sau khi gửi hồ sơ, việc chỉnh sửa sẽ mất nhiều thời gian và có thể phải liên hệ nhà trường để được hỗ trợ.