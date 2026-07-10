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[VIDEO] Ngân hàng huy động trái phiếu với lãi suất từ 8%/năm

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[VIDEO] Ngân hàng huy động trái phiếu với lãi suất từ 8%/năm

Lãi suất trái phiếu ngân hàng tăng lên 8-9%/năm trong tháng 6, với tổng giá trị phát hành hơn 36.400 tỷ đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường trái phiếu ngân hàng #Lãi suất trái phiếu tăng #Phát hành trái phiếu Việt Nam #Chứng khoán và tài chính #Chính sách tín dụng ngân hàng

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