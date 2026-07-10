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[VIDEO] Khách mua kim cương P-Lab ngoài PNJ: Bán lại được không?

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[VIDEO] Khách mua kim cương P-Lab ngoài PNJ: Bán lại được không?

Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương P-Lab gây chấn động thị trường, chuyên gia Nguyễn Thị Thu Hươn phân tích khả năng bán lại kim cương này.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường kim cương #Vụ buôn lậu kim cương #Chuyển nhượng kim cương P-Lab #Ảnh hưởng của vụ án đến thị trường #Vai trò của PNJ và P-Lab

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