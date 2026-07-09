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[VIDEO] Từ tháng 7, miễn thuế chuyển nhượng chứng chỉ quỹ trên 2 năm

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[VIDEO] Từ tháng 7, miễn thuế chuyển nhượng chứng chỉ quỹ trên 2 năm

Dragon Capital đánh giá cao chính sách miễn thuế chuyển nhượng cho nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ trên 2 năm cùng giảm thuế lợi tức quỹ từ 5% xuống 2,5%

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách thuế chứng khoán #Miễn thuế chuyển nhượng quỹ #Ưu đãi đầu tư dài hạn #Giảm thuế lợi tức quỹ #Ảnh hưởng của Dragon Capital

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