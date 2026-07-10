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[VIDEO] Lần đầu Việt Nam có thang đo sức chống chịu đô thị với khí hậu

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[VIDEO] Lần đầu Việt Nam có thang đo sức chống chịu đô thị với khí hậu

Bộ Xây dựng xây dựng thang đo chống chịu biến đổi khí hậu đô thị với tiêu chí thống nhất, định lượng, góp phần nâng cao khả năng thích ứng của đô thị.

Minh Quân - Hà Anh
#Đánh giá khả năng chống chịu đô thị #Tiêu chí chống chịu khí hậu #Thang đo sức chống chịu đô thị #Biến đổi khí hậu và đô thị #Bộ Xây dựng và chính sách khí hậu

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