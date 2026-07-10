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[VIDEO] Kinh tế Việt Nam trước áp lực tăng trưởng hai con số

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[VIDEO] Kinh tế Việt Nam trước áp lực tăng trưởng hai con số

GDP sáu tháng đầu năm đạt 8,18% nhưng thấp hơn mục tiêu. Chuyên gia đề xuất tháo gỡ thể chế và đẩy mạnh đầu tư công.

Minh Quân - Hà Anh
#Tăng trưởng kinh tế Việt Nam #Áp lực đạt mục tiêu GDP #Chính sách tháo gỡ thể chế #Đầu tư công vào dự án trọng điểm #Phân tích kinh tế sáu tháng đầu năm

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