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[VIDEO] Microsoft sa thải 4.800 nhân viên, Xbox chịu ảnh hưởng nặng nề

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[VIDEO] Microsoft sa thải 4.800 nhân viên, Xbox chịu ảnh hưởng nặng nề

Microsoft cắt giảm 4.800 nhân sự toàn cầu, trong đó Xbox mất 3.200 vị trí, ảnh hưởng lớn đến mảng game của hãng vào ngày 6/7.

Minh Quân - Hà Anh
#Microsoft cắt giảm nhân sự #Ảnh hưởng đến mảng game Xbox #Tổng thể về cắt giảm nhân sự #Chiến lược cắt giảm của Microsoft #Tác động đến ngành công nghiệp game

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