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[VIDEO] Transimex bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì vi phạm chứng khoán

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[VIDEO] Transimex bị phạt hơn nửa tỷ đồng vì vi phạm chứng khoán

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Transimex 555 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch và vi phạm quy định giao dịch nội bộ.

Minh Quân - Hà Anh
#Xử phạt công ty chứng khoán #Vi phạm thông tin sai lệch #Giao dịch nội bộ trái quy định #Chậm công bố thông tin #Thanh tra Ủy ban Chứng khoán

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