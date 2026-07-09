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BIS cảnh báo bong bóng tài chính từ cơn sốt đầu tư AI

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BIS cảnh báo bong bóng tài chính từ cơn sốt đầu tư AI

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) vừa cảnh báo định giá cổ phiếu AI đang ở mức không thể duy trì, tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh mạnh kéo theo hệ lụy cho

Minh Quân - Hà Anh
#Cảnh báo bong bóng tài chính #Cơn sốt đầu tư AI #Định giá cổ phiếu AI #Nguy cơ điều chỉnh thị trường #Ảnh hưởng đến thị trường tài chính

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