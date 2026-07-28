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[VIDEO] Người mua vàng lỗ gần 12 triệu đồng/lượng sau một tuần

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[VIDEO] Người mua vàng lỗ gần 12 triệu đồng/lượng sau một tuần

Giá vàng SJC giảm mạnh hơn 8 triệu đồng/lượng trong tuần, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed.

Minh Quân - Hà Anh
#giá vàng giảm mạnh trong tuần #lỗ lớn cho nhà đầu tư vàng #ảnh hưởng từ quyết định lãi suất Fed #thị trường vàng Việt Nam #biến động giá vàng ngắn hạn

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