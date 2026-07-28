Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Người mua vàng lỗ gần 12 triệu đồng/lượng sau một tuần
Giá vàng SJC giảm mạnh hơn 8 triệu đồng/lượng trong tuần, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed.
Giá vàng SJC giảm mạnh hơn 8 triệu đồng/lượng trong tuần, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed.
Giá vàng SJC giảm mạnh hơn 8 triệu đồng/lượng trong tuần, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed.
Từ 11/8, Pháp yêu cầu doanh nghiệp chỉ gọi quảng cáo khi có sự đồng ý của khách hàng, với mức phạt lên tới 375.000 euro.
Từ 11/8, Pháp áp dụng quy định mới: doanh nghiệp chỉ được gọi quảng cáo khi có sự đồng ý trước của khách, thay cơ chế đăng ký từ chối Bloctel kém hiệu quả.
Coteccons đạt thỏa thuận với Tân Hoàng Minh để thu hồi 526 tỷ đồng nợ xấu, được TAND Hà Nội công nhận, giải quyết từ năm 2022.
Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp của các tỷ phú Việt như Vingroup, Techcombank, VPBank, Hòa Phát duy trì kết quả kinh doanh tốt.
Nhiều nhà quản lý tại Hà Nội và các công ty khác đặt niềm tin tuyệt đối vào ChatGPT, khiến nhân viên chán nản vì vừa tăng khối lượng công việc vừa phả
Trong quý I/2026, các ngân hàng lớn cho PNJ và SJC vay hơn 2.900 tỷ đồng với lãi suất dưới 7% nhằm bổ sung vốn lưu động.
Quốc hội Pháp thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, đưa nước này thành quốc gia đầu tiên tại EU áp dụng quy
Trong sáu tháng đầu năm, doanh số của các nền tảng như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt gần 300.000 tỷ đồng, nổi bật nhờ livestream.
UBND TP Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây nhà riêng lẻ tại 126 xã phường trong 100 ngày, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để đơn giản hóa thủ tục ch
Giá vàng SJC giảm mạnh hơn 8 triệu đồng/lượng trong tuần, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed.
Từ 11/8, Pháp yêu cầu doanh nghiệp chỉ gọi quảng cáo khi có sự đồng ý của khách hàng, với mức phạt lên tới 375.000 euro.
Từ 11/8, Pháp áp dụng quy định mới: doanh nghiệp chỉ được gọi quảng cáo khi có sự đồng ý trước của khách, thay cơ chế đăng ký từ chối Bloctel kém hiệu quả.
Coteccons đạt thỏa thuận với Tân Hoàng Minh để thu hồi 526 tỷ đồng nợ xấu, được TAND Hà Nội công nhận, giải quyết từ năm 2022.
Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp của các tỷ phú Việt như Vingroup, Techcombank, VPBank, Hòa Phát duy trì kết quả kinh doanh tốt.
Nhiều nhà quản lý tại Hà Nội và các công ty khác đặt niềm tin tuyệt đối vào ChatGPT, khiến nhân viên chán nản vì vừa tăng khối lượng công việc vừa phả
Trong quý I/2026, các ngân hàng lớn cho PNJ và SJC vay hơn 2.900 tỷ đồng với lãi suất dưới 7% nhằm bổ sung vốn lưu động.
Quốc hội Pháp thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, đưa nước này thành quốc gia đầu tiên tại EU áp dụng quy
Trong sáu tháng đầu năm, doanh số của các nền tảng như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt gần 300.000 tỷ đồng, nổi bật nhờ livestream.
UBND TP Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây nhà riêng lẻ tại 126 xã phường trong 100 ngày, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để đơn giản hóa thủ tục ch
Goldman Sachs giữ dự báo giá dầu Brent 80 USD/thùng quý IV/2026, dựa trên kỳ vọng hạ nhiệt và nhu cầu giảm từ Trung Quốc, bất chấp xung đột địa chính trị.
Chiến dịch không kích Iran tiêu tốn gần 38 tỷ USD, Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cấp khẩn cấp 67 tỷ nhưng các nghị sĩ bế tắc khiến Lầu Năm Góc đối mặt ng
Ngân hàng Sài Gòn Công Thương ghi nhận lỗ 40 tỷ đồng quý II, là ngân hàng đầu tiên công bố thua lỗ do nguyên nhân từ hoạt động kinh doanh.
Tổng thống Donald Trump đề xuất thuế 200% đối với dược phẩm nhập khẩu, ảnh hưởng nguồn cung và thúc đẩy các tập đoàn lớn đầu tư nội địa.
Ngân hàng Nhà nước thông báo quy định mới về chuyển khoản trên 400 triệu đồng sẽ phải chờ 24 giờ bắt đầu từ tháng 3/2027 để chống lừa đảo.
Bộ Nội vụ dự thảo tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1/1/2027, cao hơn mức sống tối thiểu, cân bằng lợi ích lao động và doanh nghiệp.
Chứng khoán HD báo lãi lớn trong quý 2 nhưng bị xử phạt gần 300 triệu vì ba vi phạm, gây chú ý thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada từ rượu vang đến tóc giả từ ngày 19/8, gây tranh cãi với Ottawa về chiến lược trả đũa của họ.
Tuần này, thị trường Mỹ đón ba sự kiện lớn gồm báo cáo Meta, Microsoft, Amazon, Apple; họp Fed; chỉ số PCE và GDP quý 2 ảnh hưởng dòng tiền.
Chuyên gia đề xuất cải cách giá điện để đáp ứng nhu cầu tăng 12-13%/năm do AI và trung tâm dữ liệu, đảm bảo an ninh năng lượng đến 2030.
Sau vụ khởi tố liên quan buôn lậu kim cương tại Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân bình tĩnh, thận trọng trong giao dịch