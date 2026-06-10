Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Chi phí tăng vọt, gia đình TP HCM kiệt quệ dù thắt lưng buộc bụng

SPOTLIGHT

[VIDEO] Chi phí tăng vọt, gia đình TP HCM kiệt quệ dù thắt lưng buộc bụng

CPI tháng 5 tăng 5,6% khiến chi tiêu gia đình TP HCM tăng mạnh, gây áp lực lớn dù đã cắt giảm tối đa các khoản chi tiêu.

Minh Quân - Hà Anh
#Tăng giá sinh hoạt TP HCM #Chi phí gia đình tăng cao #CPI tháng 5 tăng #Ảnh hưởng đến đời sống người dân #Biện pháp tiết kiệm chi tiêu

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT