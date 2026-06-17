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[VIDEO] Anthropic vô hiệu hóa AI Fable 5 và Mythos 5 theo lệnh Chính phủ Mỹ

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[VIDEO] Anthropic vô hiệu hóa AI Fable 5 và Mythos 5 theo lệnh Chính phủ Mỹ

Anthropic buộc vô hiệu hóa hai mô hình AI Fable 5 và Mythos 5 do lo ngại về an ninh, chỉ dành cho công dân Mỹ truy cập.

Minh Quân - Hà Anh
#Vô hiệu hóa AI Fable 5 và Mythos 5 #Lệnh Chính phủ Mỹ về AI #Lo ngại lỗ hổng an ninh AI #Giới hạn truy cập AI cho công dân Mỹ #Chính sách kiểm soát AI của chính phủ

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