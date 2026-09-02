Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố?

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa bị Cục Cảnh sát kinh tế khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ” do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Tối 2/9, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Bị can Trần Văn Thuấn

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định pháp luật.

Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ông Trần Văn Thuấn quê Bắc Ninh, tiến sĩ chuyên ngành ung thư và được công nhận học hàm giáo sư ngành y học từ năm 2018. Trước đó, ông Thuấn cũng được trao danh hiệu Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam vào năm 2008.

Ông Thuấn từng có nhiều năm công tác tại Bệnh viện K và Viện Nghiên cứu phòng, chống ung thư. Năm 2016, ông Thuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện K, đồng thời giữ chức Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia. Ngày 29/4/2020, ông Thuấn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Từ tháng 5/2023, ông từng kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong thời gian kiện toàn nhân sự lãnh đạo bệnh viện. Tháng 4/2025, ông Thuấn được bổ nhiệm lại làm Thứ trưởng Bộ Y tế.

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