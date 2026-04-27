Vì sao Thành Long từ chối phim có cát-xê 8 triệu USD?

Nguồn tin thân cận tiết lộ tài tử không đồng ý góp mặt trong "Rush Hour 4" vì cát-xê 8 triệu USD được cho là quá thấp.

Theo An Nhi/ Znews

Theo Sina, việc Thành Long từ chối góp mặt trong Rush Hour 4 (tựa Việt: Giờ cao điểm 4) không phải do bận rộn lịch trình hay lý do nào khác. Tài tử chưa thỏa thuận được về mức cát-xê tham gia dự án này. Theo nguồn tin, thù lao nhà sản xuất đưa ra ban đầu là 8 triệu USD cho Thành Long, ngoài ra không chia sẻ lợi nhuận hay bất kỳ quyền lợi nào khác.

Số cát-xê này được cho là quá thấp so với tên tuổi và sự cống hiến của Thành Long với thương hiệu này. Ở phần đầu tiên của Rush Hour (năm 1998), tài tử được nhận mức thù lao lên tới 5 triệu USD cùng với 6 triệu USD từ lợi nhuận dự án. Đến phần hai, Thành Long nhận tổng cộng là 20 triệu USD. Ở mùa gần nhất vào năm 2007, ông được trả 20 triệu USD cùng 15% doanh thu phòng vé và các khoản khác. Tổng số tiền tài tử nhận về vượt mức 40 triệu USD.

Thành Long và Chris Tucker là cặp bài trùng trong loạt phim Giờ cao điểm. Ảnh: ScreenCrush.

"Ở tuổi 72, Thành Long không chỉ cần một mức cát-xê xứng đáng mà còn cần những khoản bảo hiểm và phụ phí nguy hiểm cao để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trong thỏa thuận mới, ông thậm chí không có quyền can thiệp vào thiết kế hành động, kịch bản hay dựng phim", Sina dẫn lời nguồn tin.

Theo TMZ, nhà sản xuất của Rush Hour 4 vẫn đang nỗ lực để đàm phán với Thành Long. Tài tử hiện chưa có quyết định cuối cùng.

Rush Hour - Giờ cao điểm là thương hiệu phim hài - hành động ra đời năm 1998, giúp Thành Long khẳng định tên tuổi tại Hollywood. Cùng Chris Tucker, ông đã đưa khán giả đi qua tổng cộng 3 cuộc phiêu lưu đầy ắp tiếng cười trên màn ảnh.

Với các tập phim ra đời vào các năm 1998, 2001 và 2007, thương hiệu Rush Hour đã mang về cho hãng New Line xấp xỉ 850 triệu USD tại phòng vé trên khắp toàn cầu.

Hồi tháng 12/2022, tại liên hoan phim quốc tế Red Sea, Thành Long tiết lộ gặp nhà sản xuất để thảo luận về kịch bản Giờ cao điểm 4. Theo chia sẻ của ngôi sao võ thuật, giai đoạn tiền kỳ đang diễn ra thuận lợi.

Trong podcast V-103 của Audacy, sao hài độc thoại Chris Tucker hào hứng khi nhắc tới các dự án sắp thực hiện, bao gồm việc tái ngộ Thành Long trong Giờ cao điểm 4.

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Hứa Vĩ Văn từ tay ngang đến diễn viên đắt giá màn ảnh Việt

Đi lên từ con số 0, Hứa Vĩ Văn từng chật vật trước khi trở thành gương mặt biến hóa hiếm có của màn ảnh Việt.

Bắt đầu diễn xuất từ con số 0

Hứa Vĩ Văn sinh năm 1979, sớm quen với môi trường nghệ thuật khi tham gia Nhà Văn hóa Thiếu nhi. Sở hữu ngoại hình nổi bật, anh bước vào làng mẫu như một cơ duyên. Trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin, nam diễn viên cho biết nghề mẫu giúp anh trang trải cuộc sống từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

[e-Magazine] Đoàn Minh Anh: Danh xưng ‘diễn viên trăm tỷ’ là động lực

doan-minh-anh-1.jpg

Đoàn Minh Anh đang tạo dấu ấn khi liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh. Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nữ diễn viên chia sẻ về hành trình quay phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”, cách tiếp cận vai diễn và quan điểm làm nghề khi được gọi tên trong “câu lạc bộ diễn viên trăm tỷ”.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Vẻ bảnh bao của nam diễn viên bị đồn hẹn hò Ngọc Trinh

Những tin đồn tình cảm xoay quanh Ngọc Trinh càng khiến tên tuổi nam diễn viên này trở thành tâm điểm bàn luận.

1.jpg
Thời gian gần đây, Quốc Trường liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội khi vướng nghi vấn hẹn hò với Ngọc Trinh. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, nhưng những tương tác và sự xuất hiện chung của cả hai khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.
2.jpg
Tuy nhiên, trái ngược với những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm, Quốc Trường vẫn giữ hình ảnh một nghệ sĩ kín tiếng, tập trung phát triển sự nghiệp.
Xem chi tiết

