Vì sao Thành Long từ chối phim có cát-xê 8 triệu USD?

Nguồn tin thân cận tiết lộ tài tử không đồng ý góp mặt trong "Rush Hour 4" vì cát-xê 8 triệu USD được cho là quá thấp.

Nguồn tin thân cận tiết lộ tài tử không đồng ý góp mặt trong "Rush Hour 4" vì cát-xê 8 triệu USD được cho là quá thấp.

Theo Sina, việc Thành Long từ chối góp mặt trong Rush Hour 4 (tựa Việt: Giờ cao điểm 4) không phải do bận rộn lịch trình hay lý do nào khác. Tài tử chưa thỏa thuận được về mức cát-xê tham gia dự án này. Theo nguồn tin, thù lao nhà sản xuất đưa ra ban đầu là 8 triệu USD cho Thành Long, ngoài ra không chia sẻ lợi nhuận hay bất kỳ quyền lợi nào khác.

Số cát-xê này được cho là quá thấp so với tên tuổi và sự cống hiến của Thành Long với thương hiệu này. Ở phần đầu tiên của Rush Hour (năm 1998), tài tử được nhận mức thù lao lên tới 5 triệu USD cùng với 6 triệu USD từ lợi nhuận dự án. Đến phần hai, Thành Long nhận tổng cộng là 20 triệu USD. Ở mùa gần nhất vào năm 2007, ông được trả 20 triệu USD cùng 15% doanh thu phòng vé và các khoản khác. Tổng số tiền tài tử nhận về vượt mức 40 triệu USD.

Thành Long và Chris Tucker là cặp bài trùng trong loạt phim Giờ cao điểm. Ảnh: ScreenCrush.

"Ở tuổi 72, Thành Long không chỉ cần một mức cát-xê xứng đáng mà còn cần những khoản bảo hiểm và phụ phí nguy hiểm cao để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trong thỏa thuận mới, ông thậm chí không có quyền can thiệp vào thiết kế hành động, kịch bản hay dựng phim", Sina dẫn lời nguồn tin.

Theo TMZ, nhà sản xuất của Rush Hour 4 vẫn đang nỗ lực để đàm phán với Thành Long. Tài tử hiện chưa có quyết định cuối cùng.

Rush Hour - Giờ cao điểm là thương hiệu phim hài - hành động ra đời năm 1998, giúp Thành Long khẳng định tên tuổi tại Hollywood. Cùng Chris Tucker, ông đã đưa khán giả đi qua tổng cộng 3 cuộc phiêu lưu đầy ắp tiếng cười trên màn ảnh.

Với các tập phim ra đời vào các năm 1998, 2001 và 2007, thương hiệu Rush Hour đã mang về cho hãng New Line xấp xỉ 850 triệu USD tại phòng vé trên khắp toàn cầu.

Hồi tháng 12/2022, tại liên hoan phim quốc tế Red Sea, Thành Long tiết lộ gặp nhà sản xuất để thảo luận về kịch bản Giờ cao điểm 4. Theo chia sẻ của ngôi sao võ thuật, giai đoạn tiền kỳ đang diễn ra thuận lợi.

Trong podcast V-103 của Audacy, sao hài độc thoại Chris Tucker hào hứng khi nhắc tới các dự án sắp thực hiện, bao gồm việc tái ngộ Thành Long trong Giờ cao điểm 4.