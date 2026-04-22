[e-Magazine] Đoàn Minh Anh: Danh xưng ‘diễn viên trăm tỷ’ là động lực

Đoàn Minh Anh đang tạo dấu ấn khi liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh. Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nữ diễn viên chia sẻ về hành trình quay phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”, cách tiếp cận vai diễn và quan điểm làm nghề khi được gọi tên trong “câu lạc bộ diễn viên trăm tỷ”.

- Việc ghi hình tại núi rừng Tây Bắc trong phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” chắc hẳn đã mang lại cho chị những trải nghiệm rất khác biệt?

Tây Bắc với tôi là một trải nghiệm đặc biệt, không chỉ vì bối cảnh đẹp mà còn mang lại cảm xúc rất thật cho nhân vật. Điều kiện quay khá khắc nghiệt, địa hình khó, thời tiết thay đổi nhanh, nhưng chính những yếu tố đó giúp tôi sống gần hơn với hoàn cảnh của nhân vật. Việc được tiếp xúc với văn hóa và con người địa phương cũng là một kỷ niệm rất đáng quý, khiến hành trình làm phim trở nên ý nghĩa hơn.

- Vào vai một pháp sư tập sự, một dạng vai có yếu tố tâm linh, chị đã chuẩn bị tâm lý ra sao để không bị “kịch” khi lên hình?

Với một nhân vật có yếu tố tâm linh, tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu để tiếp cận một cách cẩn trọng và tôn trọng. Điều quan trọng nhất vẫn là đi từ phần “người” của nhân vật – hiểu họ tin vào điều gì, động lực và nỗi sợ nằm ở đâu. Khi mình tin vào nhân vật thì những yếu tố bên ngoài sẽ tự nhiên trở nên thuyết phục hơn.

- Cảnh quay nào khiến chị cảm thấy khó nhất và phải thực hiện lại nhiều lần nhất?

Những cảnh khó nhất thường đòi hỏi cả thể lực lẫn cảm xúc trong điều kiện quay không thuận lợi. Có những phân đoạn cần giữ cảm xúc liên tục trong thời gian dài nên phải quay lại nhiều lần để đạt độ chính xác và đồng nhất. Việc lặp lại là cần thiết để ê-kíp có được phiên bản tốt nhất khi lên màn ảnh.

- Làm việc với những tiền bối như Kiều Minh Tuấn hay Diệp Bảo Ngọc, chị học được điều gì lớn nhất?

Tôi học được sự tập trung và kỷ luật trong công việc. Các anh chị luôn giữ năng lượng ổn định cho nhân vật, dù là những cảnh nhỏ. Cách các anh chị lắng nghe bạn diễn và xử lý tình huống tại hiện trường cũng giúp tôi hiểu rõ hơn rằng diễn xuất là sự tương tác, không chỉ là thể hiện cá nhân.

- Từng góp mặt trong những dự án doanh thu lớn, nay lại gia nhập “câu lạc bộ diễn viên trăm tỷ”, chị xem đó là động lực hay áp lực?

Tôi xem đó là động lực nhiều hơn. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc để mình không được chủ quan. Thành công của một bộ phim là kết quả của cả tập thể, nên tôi tập trung làm tốt vai diễn thay vì đặt nặng vào con số.

- Theo chị, yếu tố nào quan trọng nhất để đánh giá một vai diễn thành công?

Với tôi, một vai diễn thành công là khi khán giả tin và cảm được nhân vật. Không cần phải là vai quá lớn, nhưng nếu nhân vật có thể ở lại trong suy nghĩ hoặc cảm xúc của người xem thì đó đã là thành công.

- Đến thời điểm hiện tại, vai diễn nào để lại ấn tượng nhất trong sự nghiệp của chị?

Mỗi vai diễn đều gắn với một giai đoạn khác nhau nên tôi đều trân trọng. Tuy nhiên, những vai gần đây cho tôi nhiều trải nghiệm hơn, giúp tôi hiểu nghề sâu hơn. Tôi vẫn muốn dành “vai diễn ấn tượng nhất” cho những cơ hội phía trước.

- Làng giải trí mỗi thời điểm lại thay đổi và ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ xuất hiện, có đủ tài sắc, điều này có khi nào khiến chị lo lắng về vị trí của mình?

Tôi xem đó là tín hiệu tích cực. Khi có nhiều gương mặt mới, thị trường sẽ đa dạng và năng động hơn. Điều đó cũng khiến tôi phải nỗ lực và học hỏi nhiều hơn để không bị đứng lại. Thay vì lo lắng, tôi chọn tập trung phát triển bản thân.

- Đã bao giờ chị rơi vào trạng thái chông chênh, muốn bỏ nghề?

Ở bất kỳ công việc nào cũng có những giai đoạn khó khăn, và tôi cũng từng trải qua những lúc như vậy. Nhưng đó cũng là lúc mình nhìn lại lý do bắt đầu và điều thật sự muốn theo đuổi. Những trải nghiệm đó giúp tôi vững vàng hơn với lựa chọn của mình.

- Khán giả thấy một Đoàn Minh Anh biến hóa trên màn ảnh. Còn ngoài đời, đâu là nét tính cách chị tự tin là không lẫn với ai?

Đó là sự kiên trì và cách mình giữ sự ổn định trong suy nghĩ. Tôi không quá vội vàng trước những thay đổi, mà luôn cố gắng đi từng bước chắc chắn. Điều đó giúp tôi giữ được năng lượng lâu dài với nghề và với những gì mình theo đuổi.