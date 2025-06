Vì sao Quảng Ninh dừng dự án bệnh viện hơn 4.000 tỷ đồng?

Cuối năm 2023, chủ trương xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 180/NQ-HĐND. Theo đó, bệnh viện mới sẽ có quy mô 1.000 giường, 48 khoa, phòng, được xây dựng trên khu đất khoảng 10 ha (của Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã di dời). Đây là tổ hợp công trình đồng bộ, hiện đại, gồm các khối nhà khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú, kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính quản trị - dịch vụ tổng hợp và hạ tầng phụ trợ. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến gần 4.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thực hiện từ năm 2024 - 2028.

Dự án nhằm hiện thực hóa định hướng xây dựng một bệnh viện quy mô cấp vùng, công nghệ cao, mô hình bệnh viện công viên, bệnh viện xanh, bệnh viện thông minh, đồng bộ, hiện đại, đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm dịch vụ y tế kỹ thuật cao của cả nước, góp phần thúc đẩy du lịch chăm sóc sức khỏe, tăng năng lực khám, chữa bệnh cho người dân và phục vụ nhu cầu phát triển lâu dài của tỉnh.

Việc dừng chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh xuất phát việc gặp nhiều khó khăn, trong công tác giải phóng mặt bằng là trở ngại lớn nhất.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, các thủ tục chuẩn bị đầu tư của dự án đến nay đảm bảo về mặt trình tự thực hiện, phù hợp với các lớp quy hoạch, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng.

Hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt dự án. Đến nay, dự án chưa được phê duyệt. Chủ đầu tư đã triển khai thực hiện 7 gói thầu chuẩn bị đầu tư với tổng giá trị hợp đồng kinh tế đã ký là 9,436 tỉ đồng và đã thanh toán cho các nhà thầu 3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến nay, toàn bộ diện tích ngành Than quản lý trong ranh giới dự án chưa thể triển khai công tác giải phóng mặt bằng, do chưa thống nhất được phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản của Công ty Tuyển than Hòn Gai nên chủ sở hữu chưa tháo dỡ, di chuyển máy móc, nhà xưởng… để bàn giao mặt bằng cho TP Hạ Long.

Tại văn bản số 841/VP.UBND ngày 13/2/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) xác định các khoản chi phí hợp pháp do đơn vị lập, phê duyệt, làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ trả. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các đơn vị ngành Than chưa thực hiện được các nội dung nêu trên và UBND TP Hạ Long không xác định được thời gian đơn vị ngành Than bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Những khó khăn, bất cập trong xử lý tài sản của ngành Than hiện vẫn chưa có giải pháp cụ thể. Do đó, thời gian để hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Bệnh viện cơ sở 2 chưa xác định được, dẫn đến dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh - Cơ sở 2 không thể triển khai theo đúng tiến độ.

Trong khi đó, một số các hạng mục công trình của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, được xây dựng từ năm 2002, hiện nay đã và đang xuống cấp, hư hỏng.

Bệnh viện cũng luôn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, với số giường bệnh thực tế là 1.320 giường, vượt xa quy mô tiêu chuẩn (673 giường)…

Việc này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chuyên môn và chăm sóc khoẻ của người bệnh, đòi hỏi cần đầu tư cải tạo kịp thời Bệnh viện Đa khoa tỉnh (hiện nay) để đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế.

Hơn nữa, nằm liền kề với khuôn viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có một số khu đất y tế, gồm: Khu Trung tâm CDC cũ, hiện do Sở Y tế và Trung tâm Y tế Hạ Long quản lý; Khu vực do Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh quản lý (khoảng 7.052 m2); Khu Trung tâm kiểm nghiệm, trung tâm tư vấn HIV (cũ) (khoảng 3.050m2). Ngoài ra, nằm xen kẹp quỹ đất bệnh viện và các công trình, quỹ đất y tế nêu trên còn có một số hộ dân sinh sống, với địa hình phức tạp, đi lại khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Theo rà soát, báo cáo của các sở, ngành và UBND TP Hạ Long, về quy hoạch, đối với phần diện tích của 4 đơn vị hiện trạng là đất y tế, thì đủ điều kiện để xây dựng bệnh viện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, phương án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh hiện nay gắn với việc sắp xếp, xử lý tài sản, sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có là phù hợp.

Để thực hiện các công tác đảm bảo đồng bộ theo Luật Đầu tư công thì cần xem xét dừng chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Cơ sở 2.

Với những lý do nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh - Cơ sở 2.

