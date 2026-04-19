Vì sao gần 5.000 mảnh tre cổ lại quý hơn cả kho báu?

Giá trị lớn nhất của khảo cổ không nằm ở vàng bạc, mà ở tri thức – khi những thẻ tre nhỏ bé lại chứa đựng tinh hoa văn hóa hàng thiên niên kỷ.

Khi nhắc đến lịch sử Sơn Đông (Trung Quốc), nhiều người nghĩ ngay đến vô số kho báu lịch sử được chôn giấu trên vùng đất rộng lớn đó. Năm 1964, một cuộc khai quật tình cờ tại Ngân Tước Sơn đã gây chấn động cả nước. Cuộc khai quật này đã phát hiện ra một quần thể lăng mộ thời nhà Hán đồ sộ, gây xôn xao dư luận.

Trong những thập kỷ tiếp theo, đặc biệt là các đợt khai quật từ năm 1972 đến năm 1986, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hàng trăm ngôi mộ. Mặc dù hầu hết là từ thời Tây Hán, nhưng họ cũng tìm thấy các ngôi mộ từ thời Chiến Quốc, nhà Đường và thậm chí cả nhà Tống.

Mặc dù bản thân các ngôi mộ này không có nhiều giá trị lịch sử, nhưng các hiện vật được khai quật, đặc biệt là một số cuốn sách cổ, là những báu vật vô giá, thậm chí được ca ngợi là những phát hiện mang tính đột phá.

Vì lý do này, các sách cổ cùng với đội quân đất nung của nhà Tần, cuối cùng đã được liệt kê là một trong mười phát hiện khảo cổ hàng đầu của Trung Quốc, trở thành một phần quan trọng của kho tàng văn hóa Trung Hoa.

Gần đây, trong lăng mộ chính thuộc quần thể mộ táng Âm Sơn, các chuyên gia tìm thấy buồng chôn được thiết kế tỉ mỉ gồm hai phần: một phần dành cho chính quan tài, phần còn lại là một buồng phụ. Điều đáng ngạc nhiên là các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một số lượng lớn các mảnh tre quý giá, tổng cộng 4.942 mảnh.

Sau khi phân tích, nội dung của những mảnh tre này thật đáng kinh ngạc, bao gồm một loạt các văn bản kinh điển thời tiền Tần như Binh pháp Tôn Tử, Dương Tử Xuân Thu, Lục Bí Thuật và Mặc Tử. Những mảnh tre này bao gồm nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, văn hóa và triết học Trung Quốc cổ đại, giá trị lịch sử của chúng gần như vô cùng to lớn.

Mỗi mảnh tre khắc chữ tượng trưng cho di sản văn hóa của một thời đại, là sự kết tinh của trí tuệ được truyền lại qua hàng thiên niên kỷ. Đối với nghiên cứu lịch sử ngày nay, giá trị của chúng vượt xa các hiện vật bằng đồng. Chúng là sự kết tinh của hàng ngàn năm văn hóa Trung Quốc, thực sự là một báu vật quốc gia.