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Xã hội

Lô nước muối SATBB bị thu hồi vì không đạt giới hạn vi sinh vật

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy lô SATBB chai 550 ml của Đại Lợi sau khi mẫu kiểm nghiệm không đạt giới hạn vi sinh vật

Bình Nguyên

Vì sao lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB bị thu hồi?

Ngày 12/11/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 4543/QLD-MP thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB (chai 550ml) do Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi sản xuất và đưa ra thị trường.

Quyết định này được đưa ra dựa trên báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nghệ An cùng kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Nghệ An. Trước đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB (chai 550ml) tại Nhà thuốc Hiên Toàn (ki ốt 13-14 chợ Ga Vinh, đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) để kiểm tra chất lượng và phát hiện mẫu thử không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo thông tin ghi trên nhãn, lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là 27399/26/CBMP-HN, số lô DL-069, ngày sản xuất 05/06/2026 và hạn sử dụng 05/06/2028. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và trực tiếp sản xuất là Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi, có trụ sở tại số 16, tổ 18, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội và địa chỉ sản xuất tại thôn Lưu Xá, xã Hoài Đức, TP. Hà Nội.

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Công văn số 4543/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc lô nước muối sinh lý SATBB chai 550 ml

Tại Công văn số 4543/QLD-MP, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi phải khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm trên; đồng thời tiếp nhận hàng trả lại từ các cơ sở kinh doanh để tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm và gửi báo cáo kết quả về Cục trước ngày 04/12/2026.

Ảnh minh họa/Nguồn danviet.vn

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô nước muối sinh lý SATBB nêu trên và trả lại cho nhà cung ứng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Riêng Sở Y tế TP. Hà Nội được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy của Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi, tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của doanh nghiệp này và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 19/12/2026.

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Công văn số 17253/QLD-MP của Cục Quản lý Dược

Đại Lợi từng "dính" lùm xùm trước đó?

Đây không phải là lần đầu tiên Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi "dính" lùm xùm về vấn đề sản xuất nước muối sinh lý.

Trước đó, ngày 07/9/2018 Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Công văn số 17253/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô, thu hồi sản phẩm Nước muối sinh lý SAT BB (Số lô ĐL 109; ngày sản xuất 08/6/2018; hạn dùng 08/6/2020; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 1940/17/CBMP-HN) do Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi (địa chỉ: thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội cũ) sản xuất. Lý do sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm nước muối sinh lý SAT BB, số lô: ĐL 109; ngày sản xuất: 8/6/2018; hạn dùng: 8/6/2020; Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 1940/17/CBMP-HN) do Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi sản xuất, mẫu sản phẩm trên được lấy tại quầy thuốc trung tâm - chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc (địa chỉ: số 5, Lê Xoay, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm.

Như vậy, trong hai năm 2018 và 2026, sản phẩm nước muối sinh lý SAT BB/SATBB 550ml do cùng một doanh nghiệp sản xuất đã có hai lô hàng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi vì cùng một nguyên nhân: không đạt chỉ tiêu về giới hạn vi sinh vật. Đây là diễn biến đáng chú ý, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tiếp tục giám sát chặt chẽ công tác bảo đảm chất lượng trong quá trình sản xuất, kiểm soát và lưu thông sản phẩm của doanh nghiệp này.

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#nước muối SATBB #thu hồi mỹ phẩm #Đại Lợi #giới hạn vi sinh vật #Cục Quản lý Dược #thu hồi toàn quốc

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