Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vì sao Chiến tranh Bảy năm được gọi là xung đột toàn cầu đầu tiên?

Kho tri thức

Vì sao Chiến tranh Bảy năm được gọi là xung đột toàn cầu đầu tiên?

Chiến tranh Bảy năm (1756–1763) trải dài trên nhiều lục địa, được coi là cuộc chiến “toàn cầu” đầu tiên trong lịch sử thế giới.

T.B (tổng hợp)
Chiến tranh Bảy năm liên quan đến hầu hết cường quốc châu Âu. Anh, Pháp, Áo, Phổ, Nga và nhiều nước khác đều tham chiến. Ảnh: Pinterest.
Chiến tranh Bảy năm liên quan đến hầu hết cường quốc châu Âu. Anh, Pháp, Áo, Phổ, Nga và nhiều nước khác đều tham chiến. Ảnh: Pinterest.
Nó được gọi là cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên. Chiến sự của cuộc chiến này lan rộng từ châu Âu sang Bắc Mỹ, Ấn Độ và Caribe. Ảnh: Pinterest.
Nó được gọi là cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên. Chiến sự của cuộc chiến này lan rộng từ châu Âu sang Bắc Mỹ, Ấn Độ và Caribe. Ảnh: Pinterest.
Frederick Đại đế của Phổ trở thành huyền thoại nhờ cuộc chiến. Đội quân của ông đã đánh bại nhiều liên minh hùng mạnh để khẳng định vị thế của mình. Ảnh: Pinterest.
Frederick Đại đế của Phổ trở thành huyền thoại nhờ cuộc chiến. Đội quân của ông đã đánh bại nhiều liên minh hùng mạnh để khẳng định vị thế của mình. Ảnh: Pinterest.
Ở Bắc Mỹ, chiến tranh được gọi là cuộc chiến Pháp - Anh-điêng (Indian)). Đây là cuộc đối đầu giữa Anh và Pháp cùng đồng minh là các bộ tộc Anh-điêng bản địa. Ảnh: Pinterest.
Ở Bắc Mỹ, chiến tranh được gọi là cuộc chiến Pháp - Anh-điêng (Indian)). Đây là cuộc đối đầu giữa Anh và Pháp cùng đồng minh là các bộ tộc Anh-điêng bản địa. Ảnh: Pinterest.
Kết quả chiến tranh làm Pháp mất hầu hết thuộc địa ở Bắc Mỹ. Điều này mở đường cho sự trỗi dậy của Anh tại Tân Thế giới. Ảnh: Pinterest.
Kết quả chiến tranh làm Pháp mất hầu hết thuộc địa ở Bắc Mỹ. Điều này mở đường cho sự trỗi dậy của Anh tại Tân Thế giới. Ảnh: Pinterest.
Chi phí chiến tranh khổng lồ khiến Anh phải tăng thuế. Đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến Cách mạng Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Chi phí chiến tranh khổng lồ khiến Anh phải tăng thuế. Đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến Cách mạng Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Nga bất ngờ rút khỏi cuộc chiến khi có hoàng đế mới. Sa hoàng Peter III của Nga ngưỡng mộ Frederick Đại đế và rút quân sau khi lên ngôi. Ảnh: Pinterest.
Nga bất ngờ rút khỏi cuộc chiến khi có hoàng đế mới. Sa hoàng Peter III của Nga ngưỡng mộ Frederick Đại đế và rút quân sau khi lên ngôi. Ảnh: Pinterest.
Hòa ước Paris 1763 thay đổi bản đồ thế giới. Cuộc chiến kết thúc với Hòa ước Paris 1763. Thuộc địa được phân chia lại, ảnh hưởng tới lịch sử hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Hòa ước Paris 1763 thay đổi bản đồ thế giới. Cuộc chiến kết thúc với Hòa ước Paris 1763. Thuộc địa được phân chia lại, ảnh hưởng tới lịch sử hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Chiến tranh Bảy năm #Chiến tranh toàn cầu thế kỷ 18 #Xung đột châu Âu và thuộc địa #Chiến tranh Pháp - Anh-điêng #Hòa ước Paris 1763 #Ảnh hưởng đến lịch sử hiện đại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT