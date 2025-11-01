Trận đánh mở đường cho La Mã bá chủ Hy Lạp

Hà Nội

Kho tri thức

Trận Cynoscephalae (197 TCN) là một trong những trận chiến quyết định của thế giới cổ đại, nơi quân La Mã đánh bại Macedonia và mở đường cho sự bá chủ Hy Lạp.

T.B (tổng hợp)
Diễn ra tại Thessaly, Hy Lạp. Trận chiến diễn ra trên các ngọn đồi Cynoscephalae, nghĩa là “Đầu chó” trong tiếng Hy Lạp. Ảnh: Pinterest.
Đối đầu giữa hai cường quốc. Quân La Mã do Titus Quinctius Flamininus chỉ huy, đối đầu với vua Philip V của Macedonia. Ảnh: Pinterest.
Phalanx đấu Legion. Đây là cuộc đụng độ nổi tiếng giữa đội hình Phalanx Hy Lạp và đội quân Legion La Mã linh hoạt hơn. Ảnh: Pinterest.
Chiến thuật linh hoạt quyết định thắng lợi. Flamininus đã tận dụng địa hình và chia nhỏ quân để phá vỡ đội hình phalanx nặng nề. Ảnh: Pinterest.
La Mã giành thắng lợi áp đảo. Khoảng 8.000 lính Macedonia bị giết, và 5.000 bị bắt làm tù binh. Ảnh: Pinterest.
Bước ngoặt trong lịch sử quân sự. Trận này chứng minh tính hiệu quả vượt trội của đội quân Legion La Mã so với Phalanx cổ điển. Ảnh: Pinterest.
Kết thúc Chiến tranh Macedonia lần thứ hai. Sau thất bại này, Macedonia buộc phải rút khỏi Hy Lạp. Ảnh: Pinterest.
Mở đầu thời kỳ La Mã bành trướng. Chiến thắng tại Cynoscephalae giúp La Mã mở rộng ảnh hưởng và tiến gần hơn đến việc kiểm soát toàn bộ Địa Trung Hải. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
