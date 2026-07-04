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Kho tri thức

Vì sao các nhà khoa học trên toàn thế giới đổ xô nghiên cứu cây rau má?

Với những chiếc lá nhỏ hình đồng xu mọc sát mặt đất, rau má là một trong những loài cây thảo dược quen thuộc nhất châu Á.

Thanh Bình (tổng hợp)

Rau má (Centella asiatica) là loài cây thân thảo bò lan thuộc họ Hoa tán (Apiaceae), phân bố rộng khắp các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới từ châu Á, châu Phi đến châu Đại Dương. Tại Việt Nam, cây mọc tự nhiên ở những nơi đất ẩm như bờ ruộng, ven mương, vườn nhà và cũng được trồng phổ biến để làm rau ăn hoặc chế biến thành nước giải khát.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điểm đặc trưng của rau má là thân mảnh bò sát mặt đất, tại mỗi đốt đều có thể mọc rễ mới, giúp cây nhanh chóng lan rộng thành từng thảm xanh. Lá có hình tròn hoặc hình thận, mép khía răng cưa nhẹ, cuống dài và mềm. Những bông hoa rất nhỏ, màu trắng hoặc hồng nhạt, thường mọc thành cụm nên ít được chú ý. Chính khả năng sinh trưởng mạnh khiến rau má trở thành một trong những loài cây dễ trồng nhất ở vùng khí hậu nóng ẩm.

Ảnh: Wikimedia Commons

Không chỉ là một loại rau dân dã, rau má còn có lịch sử sử dụng lâu đời trong nhiều nền y học cổ truyền. Trong y học Ayurveda của Ấn Độ, cây được gọi là "Gotu Kola" và đã được dùng hàng nghìn năm để hỗ trợ chữa lành vết thương, chăm sóc da và tăng cường sức khỏe. Y học cổ truyền ở nhiều quốc gia châu Á cũng xem rau má là vị thuốc có tính mát, thường được dùng trong các bài thuốc thanh nhiệt.

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy rau má chứa nhiều hợp chất triterpenoid như asiaticoside, madecassoside, asiatic acid và madecassic acid. Những hoạt chất này được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ quá trình liền vết thương, kích thích tổng hợp collagen và giảm viêm. Vì vậy, chiết xuất rau má hiện được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm chăm sóc da nhằm hỗ trợ phục hồi da sau tổn thương hoặc giảm sẹo. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào dạng bào chế, liều lượng và từng đối tượng sử dụng, nên không thể xem đây là "thần dược" chữa mọi bệnh.

Ảnh: Wikimedia Commons

Ở Việt Nam, nước rau má là thức uống quen thuộc trong những ngày nắng nóng. Ngoài ra, lá rau má còn được dùng để nấu canh, làm gỏi hoặc xay cùng các nguyên liệu khác. Cây chứa vitamin C, vitamin K, một số vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần tạo nên giá trị dinh dưỡng của loại rau này.

Điều thú vị là dù có vẻ ngoài rất giản dị, rau má lại thu hút sự quan tâm của cả giới nông nghiệp, dược học và mỹ phẩm. Từ một loài cây mọc ven đường, nó đã bước vào các phòng thí nghiệm và trở thành nguyên liệu trong nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.

Có lẽ sức hấp dẫn của rau má nằm ở chính sự bình dị ấy. Một loài cây nhỏ bé, dễ bị bỏ qua dưới chân người đi đường, nhưng lại chứa đựng câu chuyện dài về tri thức dân gian, nghiên cứu khoa học và khả năng thích nghi bền bỉ của thiên nhiên.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Lịch sử sử dụng rau má trong y học cổ truyền #Vai trò của rau má trong chăm sóc da và làm đẹp #Đặc điểm sinh thái và khả năng sinh trưởng của rau má #Giá trị dinh dưỡng của rau má trong ẩm thực #Nghiên cứu khoa học về hợp chất và tác dụng của rau má

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