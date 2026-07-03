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Kho tri thức

Phát hiện lăng mộ 800 năm tuổi tại Tứ Xuyên với hiện vật cổ độc đáo

Hơn 10 lăng mộ, mỗi lăng mộ đều có ba gian mộ bên trong, chứa nhiều hiện vật lạ gây ngạc nhiên các chuyên gia khảo cổ.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Một quần thể lăng mộ có niên đại khoảng 800 năm tuổi, thuộc thời nhà Tống (khỏang năm 960–1.279 SCN), đã được phát hiện tại làng Phùng Thôn, huyện Trường Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc.

Theo các nhà khảo cổ thuộc Cục Di sản Văn hóa huyện Trường Ninh, quần thể lăng mộ này có diện tích khoảng 200 m², gồm hơn 10 lăng mộ, mỗi lăng mộ đều có ba gian mộ con bên trong.

Giám đốc Cục Di sản Văn hóa huyện Trường Ninh cho biết, quần thể lăng mộ mang những đặc trưng kiến trúc của thời nhà Tống. Bên trong còn bảo tồn tương đối nguyên vẹn hệ thống đấu củng (kết cấu giá đỡ mái), trần lõm kiểu ô, cùng các tượng nhiều màu sắc mô tả chủ nhân ngôi mộ và các thị nữ cung hầu.

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Hơn 10 lăng mộ, mỗi lăng mộ đều có ba gian mộ bên trong, chứa nhiều hiện vật lạ gây ngạc nhiên các chuyên gia khảo cổ. Ảnh: @China.org.

Ngoài ra, bên trong các lăng mộ còn chứa những chiếc gương đồng cổ, tượng chiến binh đất nung và tượng động vật bằng đất nung, cho thấy đây là những lăng mộ của người có địa vị cao.

Ông Wei Zhijun, một cán bộ của làng cho biết, vài ngày trước đó đã có hai người lạ tìm đến và nói rằng, họ sẵn sàng xây dựng miễn phí một con đường cho làng. Điều kiện duy nhất là họ được phép đào đất trên ngọn đồi gần đó và không một người dân nào trong làng được tham gia.

Lời đề nghị cùng những yêu cầu bất thường của hai người này đã khiến dân làng nghi ngờ và báo cho cảnh sát địa phương. Nhờ đó, quần thể lăng mộ kể trên đã được phát hiện.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
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