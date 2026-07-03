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Kho tri thức

Phát hiện hơn 5000 cổ vật trong 385 ngôi mộ tại miền Bắc Trung Quốc

Các chuyên gia khai quật được những di vật huy hoàng từ các ngôi mộ cổ ở miền Bắc Trung Quốc.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được hơn 5.000 hiện vật có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi từ một quần thể gồm 385 ngôi mộ được phát hiện tại một công trường xây dựng miền bắc Trung Quốc.

Theo các cơ quan khảo cổ và quản lý di sản văn hóa địa phương, quần thể mộ cổ này có diện tích khoảng 50.000 m² và được xây dựng trong khoảng thời gian từ thời Chiến Quốc (khoảng năm 475–221 TCN) đến triều đại nhà Nguyên (khoảng năm 1271–1368 SCN).

Các chuyên gia cho rằng, 285 ngôi mộ có niên đại thuộc thời Chiến Quốc; 43 ngôi thuộc các triều đại Tần (khoảng năm 221–207 TCN) và Hán (khoảng năm 206 TCN– đến năm 220 SCN); 13 ngôi thuộc các triều đại nhà Ngụy (khoảng năm 220–265 SCN) và nhà Tấn (khoảng năm 265–420 SCN); có 23 ngôi mộ thuộc các triều đại nhà Liêu (khoảng năm 916–1125 SCN) và còn lại là các mộ thuộc triều đại nhà Nguyên.

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Các chuyên gia khai quật được những di vật huy hoàng từ các ngôi mộ cổ ở miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: @China.org.

Ông Chen Yongzhi, Phó Giám đốc Viện Khảo cổ và Di tích Văn hóa Bắc Trung Quốc cho biết, các ngôi mộ thời Chiến Quốc có dạng hình chữ nhật thuôn dài và được xây dựng vào giai đoạn giữa đến cuối thời kỳ Chiến Quốc.

Căn cứ vào quy trình mai táng và các đồ tùy táng được phát hiện trong một ngôi mộ lớn thuộc thời Chiến Quốc, người được chôn cất có thể là một vị tướng cấp cao. Những hiện vật khai quật được trong ngôi mộ này gồm có vũ khí bằng đồng, một chiếc cốc bằng đá mã não đỏ (carnelian), cùng một bình và một chiếc vò bằng gốm.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện hơn 5.000 hiện vật khác trong suốt một năm khai quật, bao gồm đồ đồng dùng trong nghi lễ, dụng cụ nấu ăn bằng gốm, bộ dây cương và phụ kiện bằng sắt dành cho ngựa, cùng các vật trang trí bằng đồng từ những ngôi mộ thuộc các triều đại khác.

Theo ông Chen, việc khai quật quần thể mộ này là một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu về phong tục, truyền thống văn hóa, nghi lễ và tập tục mai táng của người Trung Quốc thời cổ đại.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#ngôi mộ #công trường #xây dựng #chôn cất #lăng mộ

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