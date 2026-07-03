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Kho tri thức

Di tích thành cổ ở miền đông Trung Quốc hé lộ nhiều sự thật thú vị

Nhóm chuyên gia đã khai quật được một di tích thành cổ quan trọng ở miền đông Trung Quốc, hé lộ nhiều sự thật lịch sử thú vị, hấp dẫn.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc cho biết, họ đã phát hiện tàn tích của một thành cổ tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Phát hiện này góp phần cung cấp thêm bằng chứng về lịch sử lâu đời của nền văn minh Trung Hoa.

Di tích thành cổ này được tìm thấy gần núi Mạc Giác, nằm giữa hai thị trấn Lương Chử và Bình Dao, thuộc quận Dư Hàng của thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Thông tin này do ông Bao Xianlun, Giám đốc Cục Di sản Văn hóa tỉnh Chiết Giang, cho biết.

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Nhóm chuyên gia đã khai quật được một di tích thành cổ quan trọng ở miền đông Trung Quốc, hé lộ nhiều sự thật lịch sử thú vị, hấp dẫn. Ảnh: @China.org.

Dựa trên các dấu tích còn lại, các chuyên gia ước tính thành cổ này có diện tích khoảng 3 km². Tại khu vực khai quật vẫn còn những đoạn tường thành cao tới 4m.

Theo ông Liu Bin, nhà nghiên cứu thuộc Cục Di sản Văn hóa tỉnh Chiết Giang, tàn tích của thành cổ đã được bảo tồn hết sức cẩn thận và nó có niên đại sớm hơn giai đoạn cuối của nền văn minh Lương Chử (khoảng từ 4.150 đến 5.250 năm trước).

Thành cổ này nổi bật với quy hoạch đô thị tiên tiến, các xưởng chế tác ngọc bích tinh xảo, những ruộng lúa cổ xưa và một hệ thống thủy lợi cổ đại khổng lồ. Việc nghiên cứu chuyên sâu thành cổ này cung cấp những hiểu biết học thuật quan trọng về nguồn gốc ban đầu của nền văn minh Trung Quốc cổ và sự phát triển của quy hoạch đô thị.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Di tích #thành cổ #miền đông #Trung Quốc #thành phố

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