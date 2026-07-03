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Kho tri thức

Phát hiện lâu đài thời nhà Minh với những cạm bẫy tinh xảo

Một công trình kiến ​​trúc thời nhà Minh được bảo tồn tốt và bên trong nó chứa những cạm bẫy phòng thủ tinh xảo.

Thiên Đăng - (Theo Kaogu)

Báo Guangzhou Daily đưa tin, một tòa thành cổ thời nhà Minh của Trung Quốc, được bảo tồn khá nguyên vẹn, mới đây đã được phát hiện tại Nam Hùng, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Nằm giữa vùng núi hoang ở Nam Hùng, thành phố Thiều Quan, phía bắc tỉnh Quảng Đông, tòa thành cổ này có niên đại cách đây gần 649 năm, tức vào năm 1.377 SCN dưới thời nhà Minh, khi người dân sinh sống ở miền Trung Trung Quốc chạy loạn chiến tranh, di cư xuống phía nam và xây dựng nơi trú ẩn cho mình.

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Một công trình kiến ​​trúc thời nhà Minh được bảo tồn tốt và bên trong nó chứa những cạm bẫy phòng thủ tinh xảo. Ảnh: @Guangzhou Daily.

Tòa thành cổ này được xây bằng gạch xám trắng trên chân móng đá granite, quay mặt về hướng nam và chiếm diện tích hơn 10.000 m², với hơn 600 gian phòng.

Tòa thành là một công trình phòng thủ được xây dựng rất kiên cố, với tường thành cao 9m và dày từ 70 đến 170cm, cứ mỗi 3m lại có một lỗ châu mai. Bên trong thành hiện vẫn còn nhiều bẫy địa chất phức tạp.

Mỗi lối đi trong thành có hai cổng, gồm một cổng sắt dày 6 cm và một cổng gỗ dày 10 cm. Tòa thành mang tên Hoàng Ốc Thành (Huangwucheng), hàm ý rằng tất cả các chủ nhân sinh sống tại đây đều mang họ Hoàng.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Lâu đài #thời nhà Minh #Trung Quốc #kiến trúc #công trình

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