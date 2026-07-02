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Kho tri thức

Lâu đài cổ bí ẩn tại Tân Điền, Hồ Nam và lịch sử đầy bí ẩn

Lâu đài này có lẽ được xây dựng để phòng thủ. Chúng được xây dựng trên vùng cao nguyên và có tầm nhìn bao quát rộng lớn.

Thiên Đăng - (Theo China.org)

Dãy núi Đại Quan trải dài hàng dặm, uốn lượn dọc theo phía đông nam của huyện Tân Điền, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Trên đỉnh dãy núi là một lâu đài cổ kính mà chủ nhân của nó vẫn còn là một bí ẩn.

Theo bản tin của báo Xiao Xiang Morning News, một nhóm khảo cổ học từ cơ quan quản lý di sản văn hóa tỉnh Hồ Nam đã đến địa điểm lâu đài mới được phát hiện và tiến hành công tác khảo sát cẩn thận.

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Lâu đài này có lẽ được xây dựng để phòng thủ. Chúng được xây dựng trên vùng cao nguyên và có tầm nhìn bao quát rộng lớn. Ảnh: @China.org

Tàn tích lâu đài được bảo tồn trong tình trạng hoàn hảo. Cùng với 5 "lâu đài vệ tinh" khác nằm gần đó, nó tạo thành một quần thể lâu đài quy mô hùng vĩ.

Nằm cách trung tâm huyện Tân Điền 20 km về phía đông nam, lâu đài tọa lạc ở độ cao 685 mét so với mực nước biển, là điểm cao nhất trong khu vực miền núi này. Lâu đài chính có 17 phòng, với tổng diện tích sàn là 7.000 m2. Bức tường thành bên trong hình tròn dài 346 mét và cao 4 mét và có các cổng ở phía đông, tây và bắc.

Có hai bể chứa nước được dùng để trữ nước lấy từ dưới núi. Toàn bộ lâu đài được xây bằng những tấm đá phiến xanh mịn, mỗi phiến nặng ít nhất 100kg, đòi hỏi kỹ thuật xây dựng phức tạp. Các phiến đá phiến được liên kết với nhau bằng một loại keo hỗn hợp gồm vôi, gạo nếp và dầu trâm.

"Loại keo hỗn hợp này thường được sử dụng trong xây dựng vào thời nhà Minh (khoảng năm 1368-1.644 SCN)", ông He Qiang, phó giám đốc cơ quan quản lý, cho biết.

Một số người khác cho rằng, nơi đây từng là nơi trú ẩn của Hoàng đế Chu Vân Văn (vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Minh) sau khi ông thoái vị do một cuộc đảo chính. Các tài liệu lịch sử cho thấy Chu Vân Văn đã trở thành kẻ chạy trốn sau khi bị phế truất khỏi ngôi vị hoàng gia.

Chuyên gia He Qiang thì cho biết, một số bằng chứng cho thấy các lâu đài này có lẽ được xây dựng để phòng thủ. "Chúng được xây dựng trên vùng cao nguyên và có tầm nhìn bao quát rộng lớn. Có những tàn tích của nòng súng và các bể chứa nước lớn. Phát hiện này sẽ cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về lịch sử quân sự của tỉnh Hồ Nam phía nam trong thời nhà Minh và nhà Thanh”, ông He Qiang giải thích.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Lâu đài cổ #Hồ Nam #công trình #kiến trúc #lâu đài

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