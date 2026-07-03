Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Điều đặc biệt của loài vật được mệnh danh "rồng tí hon" trên dãy Himalaya

Giữa những cánh rừng núi mờ sương của dãy Himalaya, có một loài lưỡng cư mang vẻ ngoài như sinh vật bước ra từ thần thoại.

T.B (tổng hợp)

Nếu lần đầu nhìn thấy cá cóc sần Himalaya (Tylototriton verrucosus), nhiều người có thể nhầm đây là một sinh vật bước ra từ thế giới không có thực. Với làn da sần sùi, thân hình màu đen bóng điểm những mảng cam rực ở đầu, chân và dọc sống lưng, loài kỳ giông này sở hữu vẻ ngoài vừa bí ẩn vừa ấn tượng, khiến nó trở thành một trong những đại diện nổi bật của họ Kỳ giông châu Á.

Ảnh: zoogalaktika

Loài này phân bố tại vùng núi thuộc Nepal, đông bắc Ấn Độ, Bhutan, Myanmar, tây nam Trung Quốc và một số khu vực lân cận, chủ yếu ở độ cao từ 1.000 đến hơn 2.500 mét. Chúng sinh sống trong các khu rừng ẩm, nơi có nhiều khe suối, ao nhỏ và những vũng nước hình thành theo mùa. Phần lớn thời gian trong năm, cá cóc sần Himalaya ẩn mình dưới lớp lá mục, gốc cây hoặc các hốc đá ẩm, chỉ xuất hiện vào ban đêm hoặc trong mùa mưa.

Ảnh: iNaturalist

Đặc điểm dễ nhận biết nhất của Tylototriton verrucosus là lớp da phủ đầy các nốt sần nổi rõ. Dọc hai bên thân là những tuyến độc lớn, còn sống lưng có một gờ xương nổi chạy từ đầu đến đuôi, tạo cảm giác như lớp giáp của một con rồng thu nhỏ. Màu cam hoặc vàng cam nổi bật trên nền cơ thể đen không chỉ giúp tăng vẻ đẹp mà còn đóng vai trò như lời cảnh báo gửi đến các loài săn mồi: "Đừng ăn tôi!". Khi bị đe dọa, các tuyến trên da sẽ tiết ra chất độc có thể gây kích ứng mạnh đối với động vật ăn thịt.

Ảnh: Wikimedia Commons

Dù mang "vũ khí hóa học", cá cóc sần Himalaya lại có tập tính rất ôn hòa. Thức ăn của chúng chủ yếu là giun đất, côn trùng, ốc sên và các động vật không xương sống nhỏ. Đến mùa sinh sản, con cái đẻ từng quả trứng riêng lẻ hoặc thành cụm nhỏ bám vào thực vật thủy sinh. Ấu trùng nở ra sống hoàn toàn dưới nước trước khi trải qua quá trình biến thái để trở thành cá thể trưởng thành có thể sống chủ yếu trên cạn.

Trong nhiều năm, Tylototriton verrucosus từng được xem là một loài có phạm vi phân bố rất rộng. Tuy nhiên, các nghiên cứu di truyền hiện đại đã chỉ ra rằng nhiều quần thể trước đây được gộp chung thực chất là những loài khác nhau. Điều đó khiến phạm vi phân bố thật sự của cá cóc sần Himalaya hẹp hơn so với suy nghĩ trước đây và làm nổi bật tầm quan trọng của các nghiên cứu phân loại trong công tác bảo tồn.

Hiện nay, loài này đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như mất rừng, ô nhiễm nguồn nước, biến đổi khí hậu và hoạt động thu bắt phục vụ thị trường vật nuôi ngoại lai. Việc bảo vệ những cánh rừng ẩm cùng các thủy vực tự nhiên nơi chúng sinh sản không chỉ giúp duy trì quần thể cá cóc sần Himalaya mà còn góp phần bảo tồn cả hệ sinh thái miền núi giàu đa dạng sinh học. Sinh vật nhỏ bé mang dáng dấp "rồng cổ đại" này là minh chứng rằng thiên nhiên luôn biết cách tạo nên những tuyệt tác kỳ lạ từ những nguyên liệu giản dị nhất.

#Loài cá cóc Himalaya #Đặc điểm sinh thái và phân bố #Chức năng cảnh báo độc tố #Thách thức bảo tồn và đe dọa #Vai trò trong hệ sinh thái núi

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới ở Trung Quốc

Loài khủng long mới được phát hiện ở Chiết Giang, Trung Quốc gây ngạc nhiên các nhà cổ sinh vật học.

Một nhà cổ sinh vật học khi đang xem xét kỹ địa điểm khai quật hóa thạch khủng long ở Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, thì bất ngờ phát hiện hóa thạch khủng long thời tiền sử và xác nhận đây là một loài khủng long mới.

Theo ông Jin Xingsheng, phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Chiết Giang, hóa thạch khủng long này cao 5m và dài 15m, về cơ bản là một loài khủng long chân dài (sauropod), hay còn gọi là một loài khủng long ăn cỏ lớn, cổ dài, sống vào Kỷ Phấn trắng cách đây khoảng 60 triệu năm trước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Cận cảnh sinh vật “nửa thực vật, nửa động vật” gây tò mò cho giới khoa học

Giữa thế giới vi sinh vật vô hình dưới kính hiển vi, có một nhóm sinh vật nhỏ bé mang đặc diểm của cả động vật và thực vật

Trùng roi (Flagellata) là một nhóm sinh vật đơn bào có khả năng di chuyển nhờ một hoặc nhiều roi – những cấu trúc dạng sợi dài giống như chiếc đuôi nhỏ. Mỗi roi hoạt động như một mái chèo siêu nhỏ, liên tục quẫy trong nước để đẩy cơ thể tiến lên. Dù kích thước chỉ tính bằng phần nghìn milimét, trùng roi lại đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái nước ngọt, nước mặn và cả trong cơ thể sinh vật khác.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật cực đẹp được mệnh danh “chuỗi hạt di động” giữa đại dương nhiệt đới

Giữa những rạn san hô đầy sắc màu của vùng biển nhiệt đới, sao biển vòng cổ nổi bật như một món trang sức sống.

Sao biển vòng cổ (Fromia monilis) là một trong những loài sao biển đẹp nhất của khu vực Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Với màu sắc nổi bật cùng hoa văn độc đáo, loài động vật da gai này thường thu hút sự chú ý của thợ lặn, nhiếp ảnh gia dưới nước và những người yêu thích sinh vật biển. Tên gọi “vòng cổ” bắt nguồn từ những hàng nốt nổi màu sáng chạy dọc theo các cánh tay, trông giống như chuỗi hạt trang trí được xâu cẩn thận trên cơ thể.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 33/2026/QĐ-TTg ban hành Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có rủi ro cao trong 6 lĩnh vực gồm giáo dục, dân tộc và tôn giáo, y tế, ngân hàng, tố tụng và giao thông vận tải.

Bí ẩn trong lăng mộ đôi ở Giang Tây

Bí ẩn trong lăng mộ đôi ở Giang Tây

Lăng mộ thứ hai được bảo vệ rất tốt, có rất nhiều hiện vật bằng sứ men ngọc, bao gồm nghiên mực, chén thánh, đĩa, bình nhổ, đĩa đựng trái cây, ấm, bát, cốc.