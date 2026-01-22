2 kíp phẫu thuật xử lý bàn tay dập nát

Bệnh nhân V.V.C (68 tuổi, ở phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) bị chấn thương dập nát phức tạp ngón II, III của bàn tay trái, trong đó đốt 2 ngón tay trỏ đứt gần rời do tai nạn lao động.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã thăm khám đánh giá sơ bộ tổn thương phức tạp ngón II, III, ngón III đứt hoàn toàn hệ thống gân gấp nông – sâu, ngón II đứt gần rời vị trí ngang đốt 2 của ngón, chỉ còn dính lại 1 cầu da mỏng mặt mu ngón tay, mất hoàn toàn mạch máu, thần kinh nuôi đầu xa của ngón.

Tổn thương ngón tay phức tạp của người bệnh - Ảnh BVCC

Kíp trực nhanh chóng sơ cứu, hội chẩn chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu với mục tiêu vừa xử trí tổn thương xương, phần mềm, vừa bảo tồn phần chi thể trước nguy cơ bị cắt cụt.

Các bác sĩ đã tổ chức kíp mổ, triển khai phẫu thuật với 2 ê- kíp phối hợp chặt chẽ. Kíp thứ nhất do BSCKI Phạm Văn Hùng, Khoa Chấn thương chỉnh hình thực hiện cắt lọc, làm sạch tổ chức, khâu nối gân gấp, nắn chỉnh và kết hợp xương các ngón tay.



Kíp thứ 2 do BS Cao Đức Mạnh – Phụ trách Đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và ThS.BSNT Lâm Thanh Hải - Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình thực hiện phẫu thuật vi phẫu nối lại mạch và thần kinh của đốt 2 ngón tay trỏ.

Vi phẫu nối chi thể đứt rời cứu bàn tay tổn thương phức tạp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bằng kính hiển vi phẫu thuật và chỉ khâu đặc biệt, các thần kinh, mạch máu ngón tay siêu nhỏ, đường kính 0,8-1 mm được khâu chính xác, nối thông và phục hồi tưới máu nuôi dưỡng đứt rời. Vi phẫu thuật đòi hỏi sự tinh vi ở mức độ rất cao bởi chỉ cần 1 mối nối mạch máu không đúng kỹ thuật, mạch nuôi sẽ tắc và phần chi đứt rời sẽ hoại tử.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển khoa Chấn thương chỉnh hình điều trị. Sau 7 ngày, vết thương các ngón bàn tay trái nề đau ít, không có tình trạng nhiễm trùng, ngón tay được nối vi phẫu hồng hào, vận động tốt, có cảm giác trở lại, bệnh nhân được xuất viện.

Bảo quản đúng tăng cơ hội phục hồi

BS Cao Đức Mạnh – Phụ trách Đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Các chấn thương hoặc vết thương ở bàn tay chiếm tỷ lệ cao trong các loại tổn thương do tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt và với nhiều hình thức tổn thương khác nhau như: Rách da, đứt gân, đứt mạch máu, thần kinh, gãy xương kín hoặc hở, vết thương dập nát bàn tay hoặc đứt rời bàn tay, ngón tay.

Với các tổn thương đứt rời hoặc đứt gần rời chi thể, việc áp dụng kỹ thuật vi phẫu mạch máu - thần kinh, một kỹ thuật vô cùng tinh tế của ngoại khoa hiện đại, đã đảm bảo cho nối ngón tay, bàn tay đứt lìa với tỷ lệ thành công cao mà trước đó không thể thực hiện thành công bằng kỹ thuật ngoại khoa thông thường”.

Thành công này tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật tạo hình vi phẫu của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy nhằm mang lại cơ hội điều trị tốt nhất cho người bệnh không may bị chấn thương đứt rời chi thể, giảm bớt di chứng nặng nề và nhanh chóng phục hồi trở lại cuộc sống bình thường.

Ngón tay của bệnh nhân được phục hồi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Để tăng cơ hội phẫu thuật bảo tồn phần chi thể đứt rời thành công, người bệnh và người nhà cần lưu ý:

Bảo quản chi thể đứt rời cần:

- Nhanh chóng rửa chi thể đứt rời bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch.

- Bọc chi thể trong một lớp vải sạch hoặc gạc y tế.

- Bảo quản trong túi nilon sạch và đặt túi trong thùng nước đá lạnh đang tan (tỷ lệ đá/nước là 1/4). Lưu ý: Tránh để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá.

Bảo quản đúng cách là vô cùng quan trọng trong điều trị nối bàn ngón tay đứt rời. Có những ngón tay đứt rời bảo quản đúng cách được nối thành công sau 60-80 giờ thiếu máu lạnh (ngón tay được bảo quản đúng cách).

- Kiểm soát máu chảy:

Sử dụng băng hoặc vải sạch để băng ép nhẹ nhàng vùng chảy máu.

Trong trường hợp máu chảy nhiều, có thể dùng garo, nhưng phải đảm bảo nới lỏng garo và đến bệnh viện trong vòng 2 giờ.