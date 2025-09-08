Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vén màn bí mật vương miện đồng 4.000 năm tuổi gây chấn động

Giải mã

Vén màn bí mật vương miện đồng 4.000 năm tuổi gây chấn động

Việc phát hiện chiếc vương miện này không chỉ là một thành tựu khảo cổ, mà còn nhắc nhở chúng ta rằng lịch sử vẫn sống động chờ được khám phá.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi đang khai quật tại làng Chandayan, Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, các chuyên gia đến từ Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ.
Khi đang khai quật tại làng Chandayan, Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, các chuyên gia đến từ Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ.
Đó là một ngôi mộ, bên trong chứa bộ hài cốt mà điều đáng nói là hài cốt này trên đầu có đội một chiếc vương miện độc đáo. Ảnh: @Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ.
Đó là một ngôi mộ, bên trong chứa bộ hài cốt mà điều đáng nói là hài cốt này trên đầu có đội một chiếc vương miện độc đáo. Ảnh: @Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ.
Chiếc vương miện này gồm hai dải đồng carnelian hình ống xòe, nhô cao lên hai bên đối xứng qua dải đồng dẹt dài có rẻ nhánh ở phần đầu. Mỗi bên ở giữa gắn chi tiết tựa như hai chiếc lá mỏng. Ảnh: @Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ.
Chiếc vương miện này gồm hai dải đồng carnelian hình ống xòe, nhô cao lên hai bên đối xứng qua dải đồng dẹt dài có rẻ nhánh ở phần đầu. Mỗi bên ở giữa gắn chi tiết tựa như hai chiếc lá mỏng. Ảnh: @Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ.
Vật thể độc đáo này ước tính có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ.
Vật thể độc đáo này ước tính có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ.
Bằng chứng chiếc vương miện cho thấy, bộ xương này có thể thuộc về một người quan trọng, có thể là tù trưởng dân làng hoặc một vị lãnh đạo địa phương nào đó ở vùng Thung lũng Indus cổ xưa. Ảnh: @Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ.
Bằng chứng chiếc vương miện cho thấy, bộ xương này có thể thuộc về một người quan trọng, có thể là tù trưởng dân làng hoặc một vị lãnh đạo địa phương nào đó ở vùng Thung lũng Indus cổ xưa. Ảnh: @Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Vương miện #ngôi mộ #ấn độ #trang sức #tù trưởng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT